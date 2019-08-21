Морські порти України в січні-серпні 2019 року збільшили вантажообіг порівняно з аналогічним періодом минулого року на 18,8% — до 100,763 млн тонн.

Про це свідчать фактичні дані ДП «Адміністрація морських портів України» (АМПУ), пише сайт Порти України.

Переробка експортних вантажів зросла на 24,3% — до 76,623 млн тонн, імпортних — на 8,1%, до 15,915 млн тонн. Перевалка транзитних вантажів скоротилася на 1,3% — до 6,971 млн тонн, каботажних — на 10,9%, до 1,252 млн тонн.

Переробка наливних вантажів збільшилася на 9,4% — до 7,298 млн тонн. Зокрема, перевалка рослинної олії зросла на 12% — до 3,933 млн тонн, нафтопродуктів — на 10%, до 774,24 тис. тонн, нафти — на 34%, до 572,32 тис. тонн. Переробка хімічних вантажів скоротилася на 3,1% — до 1,88 млн тонн. Перевалка інших наливних вантажів збільшилася на 58,6% — до 138,03 тис. тонн.

Перевалка сипучих вантажів збільшилася на 24,4% — до 72,071 млн тонн. Зокрема, переробка хлібних вантажів зросла на 39,3% — до 33,966 млн тонн, у тому числі зерна — на 42,2%, до 33,461 млн тонн. Перевалка руди збільшилося на 32,1% — до 23,684 млн тонн, хімічних вантажів і мінеральних добрив — на 33,4%, до 924,21 тис. тонн. Переробка вугілля скоротилася на 36,4% — до 3,582 млн тонн, будівельних вантажів — на 21,9%, до 2,261 млн тонн, коксу — в 3,2 разу, до 49,8 тис. тонн. Перевалка інших сипучих вантажів зросла на 21,8% — до 7,602 млн тонн.

Переробка тарно-штучних вантажів збільшилася на 5,8% — до 21,393 млн тонн. Зокрема, перевалка чорних металів скоротилася на 2,1% — до 10,694 млн тонн, у тому числі переробка металопрокату зросла на 0,4% — до 6,722 млн тонн, перевалка чавуну знизилася на 25,6% — до 1,523 млн тонн, переробка металобрухту скоротилася на 48,7% — до 36,3 тис. тонн, перевалка інших вантажів чорних металів зросла на 14,5% — до 2,412 млн тонн. Переробка хімічних вантажів і мінеральних добрив збільшилася в 4,5 разу — до 501,99 тис. тонн, автотехніки та сільгосптехніки — на 8,3%, до 37,09 тис. тонн, цементу в тарі — в 3,4 разу, до 32,03 тис. тонн, промислових товарів в ящиках і стосах — в 2,4 разу, до 16,83 тис. тонн. Перевалка лісових вантажів скоротилася в 2,4 разу — до 141,59 тис. тонн. Переробка продовольчих вантажів знизилася на 43,8% — до 59,74 тис. тонн, у тому числі швидкопсувних — на 36,3%, до 37,07 тис. тонн.

Контейнерооброт збільшився на 19,7% — до 632 324 TEU. Переробка контейнерів у ваговому вираженні зросла на 18,2% — до 8,135 млн тонн. Обробка великовантажних автомобілів скоротилася на 10,3% — до 1,072 млн тонн. Кількість перевантажених великовантажних автомобілів знизилася на 6,6% — до 36 147. Перевалка інших тарно-штучних вантажів збільшилася на 17,8% — до 701,74 тис. тонн.

Лідерами за обсягом вантажоперевалки стали порт «Південний» — 33,491 млн тонн (приріст 28,4%), Миколаївський порт — 21,262 млн тонн (приріст 23,8%), Чорноморський порт — 16,621 млн тонн (приріст 21,4%), Одеський порт — 16,241 млн тонн (приріст 17%).

За даними АМПУ, морські порти в 2018 році збільшили вантажообіг порівняно з 2017 роком на 2% — до 135,171 млн тонн.