Вступил в законную силу приговор в отношении сотрудников филиала «Морспасслужба Росморречфлота», которые признаны виновными в нарушении правил движения и эксплуатации плавкрана.

Затопление плавкрана повлекло смерть трех членов экипажа, сообщила 16 сентября пресс-служба Следственного комитета РФ по оккупированномк Крыму, передает КИА.

Собранные Следственным комитетом доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении бывшего директора филиала Азово-Черноморского филиала «Морспасслужба Росморречфлота», капитана плавкрана «АСПТР-1» и капитана буксира «Меркурий».

Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта лицом, в силу выполняемой работы или занимаемой должности обязанным соблюдать эти правила, если эти деяния повлекли по неосторожности смерть двух и более лиц).

Крымским следственным отделом на транспорте Главного следственного управления и судом установлено, что 12 октября 2016 года директором филиала «Морспасслужба Росморречфлота», капитаном плавкрана «АСПТР- 1» и капитаном буксира «Меркурий» были нарушены правила безопасности движения и эксплуатации буксировки плавкрана. Плавкран осуществлял работы по прокладке труб в районе поселка Гурзуф.

После того, как его вынесло на мель и он получил пробоины, были произведены временные ремонтные работы по латанию пробоин. Чтобы произвести капитальный ремонт, нарушая нормы и правила, вышеуказанные фигуранты ночью в шторм организовали буксировку плавкрана в порт Севастополя.

Однако в 3 километрах от замка-памятника "Ласточкино Гнездо" плавкран затонул.

При проведении спасательных работ удалось спасти пять человек экипажа, еще трое пропали без вести и признаны судом погибшими.

В ходе расследования уголовного дела следователями собрана достаточная доказательственная база, подтверждающая причастность обвиняемых к совершению преступления: проведено более 100 следственных и процессуальных действий, допрошены в качестве свидетелей и потерпевших свыше 50 человек, назначены и проведены сложные экспертизы, в том числе — комплексная эксплуатационно-техническая судебная экспертиза.

Приговором суда бывший директор филиала приговорен к 3 годам лишения свободы условно с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением и эксплуатацией морского и иного транспорта сроком на 3 года. Капитаны плавкрана и буксира приговорены к двум годам лишения свободы в колонии-поселения каждый.

В настоящее время приговор суда вступил в законную силу