В Херсонском морском торговом порту осуществили негабаритную перегрузку с судна на судно верхней части реактора-регенератора каталитического крекинга R 2001.

Об этом сообщает Центр транспортных стратегий со ссылкой на информацию ХМТП.

"Это сложное и нестандартное оборудование в срок будет доставлено на "Мозырский нефтеперерабатывающий завод" в республику Беларусь", - отметили в порту.

Отмечается, что это не первый груз, который перевозится из Херсона на Мозырский НПЗ по Днепру. Так, в июле 2017 года баржами Белорусского речного пароходства на завод доставили 2 реактора депарафинизации. В июле 2018 года БРП доставило из Херсона по Днепру вакуумную колонну длиной 42 м и весом 316,5 тонн.

Фото: ХМТП/Facebook