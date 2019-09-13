В Херсонском порту обработали негабаритный груз для белорусского НПЗ / Фото
|13:00 16.09.2019
|Украина
В Херсонском морском торговом порту осуществили негабаритную перегрузку с судна на судно верхней части реактора-регенератора каталитического крекинга R 2001.
Об этом сообщает Центр транспортных стратегий со ссылкой на информацию ХМТП.
"Это сложное и нестандартное оборудование в срок будет доставлено на "Мозырский нефтеперерабатывающий завод" в республику Беларусь", - отметили в порту.
Отмечается, что это не первый груз, который перевозится из Херсона на Мозырский НПЗ по Днепру. Так, в июле 2017 года баржами Белорусского речного пароходства на завод доставили 2 реактора депарафинизации. В июле 2018 года БРП доставило из Херсона по Днепру вакуумную колонну длиной 42 м и весом 316,5 тонн.
Фото: ХМТП/Facebook
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