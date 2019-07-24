Росийское военное судостроение продолжает инновации?

08:45 16.09.2019   Россия

Строящийся на "Северной верфи" новейший корвет проекта 20386 "Меркурий" будет обладать "уникальными конструктивными особенностями", не имеющими аналогов.

Об этом сообщил заместитель главного конструктора кораблей проекта Александр Дадыкин в эфире телеканала "Звезда", пишет Интерфакс.

"Впервые на кораблях нашего военно-морского флота этого водоизмещения, кстати, в мире наверно аналогов этому тоже нет, вертолет хранится в опускаемом ангаре под верхней палубой", - сказал Дадыкин 
       
Он также заявил, что "за счёт применения этого технического подхода реализовывается возможность погрузки модульного вооружения в трансформерный отсек и размещения там этого дополнительного вооружения".
       
Кроме того, "Меркурий" будет оснащен двумя газотурбинными двигателями с частичным электродвижением.
       
"Мы можем обеспечить скорость экономического хода подгребными электродвигателями за счёт электродвижения. На других скоростях, 20-30 узлов, эти скорости достигаются путём поступательного ввода в строй турбин. Общая мощность этой энергетической системы превышает 55 тысяч лошадиных сил. Для кораблей класса "корвет" в нашей стране это впервые", - сказал Дадыкин.
       
"Меркурий" - головной корабль проекта 20386. Этот проект разработан Центральным морским конструкторским бюро "Алмаз". Корветы проекта 20386 способны поражать надводные корабли и суда крылатыми ракетами корабельного ракетного комплекса, вести поиск и уничтожать подводные лодки противника торпедами малогабаритного противолодочного комплекса, обеспечивать боевую устойчивость кораблей и судов от ударов средств воздушного нападения противника зенитным ракетным комплексом, оказывать артиллерийскую поддержку высадке морских десантов.
       
Особенностями нового корвета являются сбалансированный состав вооружения, интегрированные информационно-управляющие системы открытой архитектуры, новое радиоэлектронное вооружение, роботизированные комплексы, уменьшенная численность экипажа, увеличенная дальность плавания, высокая скорость полного хода на тихой воде и при сильном волнении. В основу проекта 20386 заложен принцип модульности, заключающийся в оснащении корабля временно устанавливаемым вооружением, что позволяет расширить круг решаемых задач.



Ще на цю тему:

14:30 12.09.2019
Главком ВМФ и премьер Татарстана обсудили военное кораблестроение
17:45 10.09.2019
В России заявили о разработке газотурбинные двигатели для ВМФ вместо украинских / Фото
09:00 10.09.2019
На Зеленодольском заводе заложат новый "Каракурт"
12:40 23.08.2019
Построенный на Зеленодольском СЗ "Грачонок" передали Каспийской флотилии / Фото
11:40 15.08.2019
В России предупреждают о недобросовестных участниках тендеров в военном судостроении / Видео
13:40 13.08.2019
“Импортозамещение” оставило российских подводников без надежды на спасение
14:40 09.08.2019
Российский флот остался без продукции норвежской промышленной группы Glamox
18:30 30.07.2019
На ССЗ 'Вымпел' спущен на воду третий 'Грачонок' для Росгвардии / Фото
16:20 24.07.2019
В КБ "Вымпел" рассказали о перспективных судах вспомогательного флота ВМФ России / Видео
11:30 24.07.2019
У Росії придумали виправдання, чому «Адмірал Кузнєцов» – ущербний авіаносець
08:40 22.07.2019
Гендиректор Зеленодольского завода рассказал о строительстве новых кораблей / Видео
19:57 12.07.2019
В России заложат две новые атомные подлодки
Новини
Азербайджан Азербайджан
13:30 16.09.2019
Азербайджанская армия приступает к широкомасштабным учениям
10:15 16.09.2019
В Азербайджане отремонтировано буксирно-снабженческое судно "Ом" / Фото
13:41 13.09.2019
Глава МИД Азербайджана встретился с президентом ПАСЕ
18:15 12.09.2019
Азербайджан может получить статус наблюдателя в организации Договора о коллективной безопасности
Всі новини країни
Армения Армения
17:44 13.09.2019
В Минобороны Армении обсудили предстоящие учения с участием государственных органов
10:00 12.09.2019
В Армении ТАСС обвинили в развязывании информационной войны / Фото
09:00 12.09.2019
ЮВО: Снайперы российской военной базы в Армении уничтожили условного противника в горах
14:41 11.09.2019
Армению затрясло на 4,7 балла
Всі новини країни
Болгария Болгария
08:32 13.09.2019
Прокуратура Болгарії опублікувала записку звинуваченого у шпигунстві на РФ
10:45 12.09.2019
Шпионский скандал в Болгарии: задержано восемь человек
18:40 11.09.2019
Болгарія на 10 років закрила в'їзд російському олігарху, причетному до війни проти України
08:50 11.09.2019
Болгарія офіційно обвинуватила лідера проросійського руху в шпигунстві
Всі новини країни
Греция Греция
19:30 16.09.2019
Греція: другу добу йде боротьба з пожежами на острові Закінф
11:45 16.09.2019
Греческая полиция перекрыла канал поставки оружия из Албании
12:41 13.09.2019
Греция будет продавать гражданство инвесторам
11:50 11.09.2019
В Греции откроют 2 новых лагеря для мигрантов
Всі новини країни
Грузия Грузия
20:30 16.09.2019
ЮВО: Снайперы российской военной базы в Абхазии провели боевые стрельбы
15:40 16.09.2019
Строительство порта Анаклиа в Грузии под угрозой срыва
11:30 16.09.2019
ЮВО: Военнослужащие российской военной базы в Абхазии впервые провели ряд учений / Фото
10:00 16.09.2019
Возродить судостроение Грузии поможет голландская компания
Всі новини країни
Молдова Молдова
10:30 16.09.2019
Франция предоставит Молдове получит льготный кредит на ремонт железнодорожной линии Кишинев-Унгены
19:48 13.09.2019
У Придністров'ї скасували режим дозволів для приїзду молдовських чиновників
09:31 13.09.2019
Утилізація зброї у Придністров'ї має проводитися за підтримки України - МЗС Молдови
13:15 12.09.2019
Прем'єр Молдови сказала, без чого неможливо врегулювати Придністровський конфлікт
Всі новини країни
Россия Россия
19:45 16.09.2019
ЮВО: Артиллеристы в Адыгее учились уничтожать быстродвижущиеся цели
16:45 16.09.2019
Поступки Росії прокладуть шлях до початку нею третьої війни, - глава МЗС Естонії
16:15 16.09.2019
Стекловолокно для производства баллистических ракет "Булава" изготовят в Дагестане
12:45 16.09.2019
Глава "Ростеха": Каждый российский гражданский самолет на сегодня убыточен
Всі новини країни
Румыния Румыния
11:41 13.09.2019
У Данії найдорожчий хліб в ЄС, у Румунії - найдешевший
16:40 11.09.2019
У Румунії стартували міжнародні навчання Platinum Eagle-2019/2
09:21 05.09.2019
Riverine-2019: у Міноборони розповіли деталі військових навчань з Румунією
20:00 04.09.2019
В Румынии спустили на воду второй корвет для ВМС Пакистана / Видео
Всі новини країни
Турция Турция
17:30 16.09.2019
За 8 месяцев аэропорты Стамбула обслужили более 68 млн человек
08:15 16.09.2019
Туреччина отримала другу батарею російських комплексів С-400
15:00 12.09.2019
На складі боєприпасів турецької армії на півночі Кіпру стався вибух
10:30 12.09.2019
Осенью Турция проведет первые морские испытания собственной противокорабельной ракеты
Всі новини країни
Украина Украина
20:45 16.09.2019
Крымчан будут штрафовать от 30 до 50 тысяч рублей за запуск квадрокоптеров
20:15 16.09.2019
Євродепутат: Ніякої згоди з російським статусом Криму бути не може
20:00 16.09.2019
Фрегат, малый ракетный корабль и морские тральщики проводят учения в Черном море
19:15 16.09.2019
ЄСПЛ слухатиме індивідуальні "кримські" скарги після того, як розгляне міждержавну
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд