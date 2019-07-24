Строящийся на "Северной верфи" новейший корвет проекта 20386 "Меркурий" будет обладать "уникальными конструктивными особенностями", не имеющими аналогов.

Об этом сообщил заместитель главного конструктора кораблей проекта Александр Дадыкин в эфире телеканала "Звезда", пишет Интерфакс.

"Впервые на кораблях нашего военно-морского флота этого водоизмещения, кстати, в мире наверно аналогов этому тоже нет, вертолет хранится в опускаемом ангаре под верхней палубой", - сказал Дадыкин



Он также заявил, что "за счёт применения этого технического подхода реализовывается возможность погрузки модульного вооружения в трансформерный отсек и размещения там этого дополнительного вооружения".



Кроме того, "Меркурий" будет оснащен двумя газотурбинными двигателями с частичным электродвижением.



"Мы можем обеспечить скорость экономического хода подгребными электродвигателями за счёт электродвижения. На других скоростях, 20-30 узлов, эти скорости достигаются путём поступательного ввода в строй турбин. Общая мощность этой энергетической системы превышает 55 тысяч лошадиных сил. Для кораблей класса "корвет" в нашей стране это впервые", - сказал Дадыкин.



"Меркурий" - головной корабль проекта 20386. Этот проект разработан Центральным морским конструкторским бюро "Алмаз". Корветы проекта 20386 способны поражать надводные корабли и суда крылатыми ракетами корабельного ракетного комплекса, вести поиск и уничтожать подводные лодки противника торпедами малогабаритного противолодочного комплекса, обеспечивать боевую устойчивость кораблей и судов от ударов средств воздушного нападения противника зенитным ракетным комплексом, оказывать артиллерийскую поддержку высадке морских десантов.



Особенностями нового корвета являются сбалансированный состав вооружения, интегрированные информационно-управляющие системы открытой архитектуры, новое радиоэлектронное вооружение, роботизированные комплексы, уменьшенная численность экипажа, увеличенная дальность плавания, высокая скорость полного хода на тихой воде и при сильном волнении. В основу проекта 20386 заложен принцип модульности, заключающийся в оснащении корабля временно устанавливаемым вооружением, что позволяет расширить круг решаемых задач.