Глава "Ростеха": Каждый российский гражданский самолет на сегодня убыточен

12:45 16.09.2019   Россия

В госкорпорации «Ростех» (куда входит «Объединенная авиастроительная корпорация») заявили о возможном проведении ребрендинга самолета Superjet 100 после "серии проблем", в том числе катастрофы самолета в Шереметьево.  

«Что касается ребрендинга — может быть, действительно надо сделать. Тем более можно сделать наше российское название», — сказал глава госкорпорации «Ростех»  Сергей Чемезов в интервью РБК, передает znak.

По словам главы госкорпорации, необходимо уходить от сильной зависимости от иностранных комплектующих в самолете. Чемезов рассказал, что каждый российский гражданский самолет на сегодня убыточен, из-за чего ОАК «покрывает эти расходы за счет военной статьи».

«Мы хорошо делаем военную технику. Для возвращения статуса авиационной державы в гражданском авиастроении необходимо значительно наращивать объемы, проходить период докрутки самолетов за счет тех же объемов, и тогда все станет возможно», — считает Чемезов. Он отмечает, что у того же Superjet 100 есть «детские болезни, которые отрабатывается и со временем пройдут». Но для работы над самолетом нужен спрос на него.

Еще одна проблема, по мнению Чемезова, — отношение к самолету. «Уже создан имидж, что Boeing или Airbus — надежные машины. Хотя даже у таких гигантов есть проблемы — ситуация с 737 MAX всем известна. После катастрофы в Шереметьево очень много было слухов и домыслов по поводу Superjet, все валили на самолет. Но ЧП могут случиться с любым самолетом. Давайте дождемся доклада МАК, узнаем, что на самом деле произошло», — сказал глава «Ростеха».

Напомним, последняя крупная трагедия с Superjet 100 произошла 5 мая в аэропорту Шереметьево. В тот день пассажирский лайнер «Аэрофлота» должен был совершить перелет из Москвы в Мурманск, однако спустя несколько минут после взлета экипаж запросил экстренную посадку в аэропорту вылета из-за технических неисправностей. При посадке SSJ ударился о взлетно-посадочную полосу и загорелся. В результате крушения погиб 41 человек.



Ще на цю тему:

20:00 10.09.2019
В России перелеты в экономклассе с начала года подорожали почти на четверть
14:00 04.09.2019
Минпромторг РФ отказался от проекта 75-местных Sukhoi Superjet
08:00 04.09.2019
Авіасалон МАКС-2019 в Росії: «першим ділом пил у очі, а літаки вже потім»
17:40 02.09.2019
Российские авиаперевозчики предупредили о подорожании билетов
16:10 29.08.2019
Росія створює новий літак на базі "Руслана" - реакція України
18:00 27.08.2019
В России свернули очередной авиационный проект
15:00 23.08.2019
В мире отказываются от российских самолетов SSJ
17:20 21.08.2019
Российские авиапассажиры доплачивают за простои Superjet
08:01 05.07.2019
Российский Су-27 перехватил самолет-разведчик США над Черным морем
17:20 02.07.2019
Чехія скасувала заборону на польоти російських авіакомпаній до 7 липня
13:45 02.07.2019
Мінтранс РФ відреагував на рішення Чехії щодо заборони польотів
12:53 02.07.2019
Чехія закриває небо для російських літаків
Новини
Азербайджан Азербайджан
13:30 16.09.2019
Азербайджанская армия приступает к широкомасштабным учениям
10:15 16.09.2019
В Азербайджане отремонтировано буксирно-снабженческое судно "Ом" / Фото
13:41 13.09.2019
Глава МИД Азербайджана встретился с президентом ПАСЕ
18:15 12.09.2019
Азербайджан может получить статус наблюдателя в организации Договора о коллективной безопасности
Всі новини країни
Армения Армения
17:44 13.09.2019
В Минобороны Армении обсудили предстоящие учения с участием государственных органов
10:00 12.09.2019
В Армении ТАСС обвинили в развязывании информационной войны / Фото
09:00 12.09.2019
ЮВО: Снайперы российской военной базы в Армении уничтожили условного противника в горах
14:41 11.09.2019
Армению затрясло на 4,7 балла
Всі новини країни
Болгария Болгария
08:32 13.09.2019
Прокуратура Болгарії опублікувала записку звинуваченого у шпигунстві на РФ
10:45 12.09.2019
Шпионский скандал в Болгарии: задержано восемь человек
18:40 11.09.2019
Болгарія на 10 років закрила в'їзд російському олігарху, причетному до війни проти України
08:50 11.09.2019
Болгарія офіційно обвинуватила лідера проросійського руху в шпигунстві
Всі новини країни
Греция Греция
19:30 16.09.2019
Греція: другу добу йде боротьба з пожежами на острові Закінф
11:45 16.09.2019
Греческая полиция перекрыла канал поставки оружия из Албании
12:41 13.09.2019
Греция будет продавать гражданство инвесторам
11:50 11.09.2019
В Греции откроют 2 новых лагеря для мигрантов
Всі новини країни
Грузия Грузия
20:30 16.09.2019
ЮВО: Снайперы российской военной базы в Абхазии провели боевые стрельбы
15:40 16.09.2019
Строительство порта Анаклиа в Грузии под угрозой срыва
11:30 16.09.2019
ЮВО: Военнослужащие российской военной базы в Абхазии впервые провели ряд учений / Фото
10:00 16.09.2019
Возродить судостроение Грузии поможет голландская компания
Всі новини країни
Молдова Молдова
10:30 16.09.2019
Франция предоставит Молдове получит льготный кредит на ремонт железнодорожной линии Кишинев-Унгены
19:48 13.09.2019
У Придністров'ї скасували режим дозволів для приїзду молдовських чиновників
09:31 13.09.2019
Утилізація зброї у Придністров'ї має проводитися за підтримки України - МЗС Молдови
13:15 12.09.2019
Прем'єр Молдови сказала, без чого неможливо врегулювати Придністровський конфлікт
Всі новини країни
Россия Россия
19:45 16.09.2019
ЮВО: Артиллеристы в Адыгее учились уничтожать быстродвижущиеся цели
16:45 16.09.2019
Поступки Росії прокладуть шлях до початку нею третьої війни, - глава МЗС Естонії
16:15 16.09.2019
Стекловолокно для производства баллистических ракет "Булава" изготовят в Дагестане
12:45 16.09.2019
Глава "Ростеха": Каждый российский гражданский самолет на сегодня убыточен
Всі новини країни
Румыния Румыния
11:41 13.09.2019
У Данії найдорожчий хліб в ЄС, у Румунії - найдешевший
16:40 11.09.2019
У Румунії стартували міжнародні навчання Platinum Eagle-2019/2
09:21 05.09.2019
Riverine-2019: у Міноборони розповіли деталі військових навчань з Румунією
20:00 04.09.2019
В Румынии спустили на воду второй корвет для ВМС Пакистана / Видео
Всі новини країни
Турция Турция
17:30 16.09.2019
За 8 месяцев аэропорты Стамбула обслужили более 68 млн человек
08:15 16.09.2019
Туреччина отримала другу батарею російських комплексів С-400
15:00 12.09.2019
На складі боєприпасів турецької армії на півночі Кіпру стався вибух
10:30 12.09.2019
Осенью Турция проведет первые морские испытания собственной противокорабельной ракеты
Всі новини країни
Украина Украина
20:15 16.09.2019
Євродепутат: Ніякої згоди з російським статусом Криму бути не може
20:00 16.09.2019
Фрегат, малый ракетный корабль и морские тральщики проводят учения в Черном море
19:15 16.09.2019
ЄСПЛ слухатиме індивідуальні "кримські" скарги після того, як розгляне міждержавну
19:00 16.09.2019
Словаччина підтримує санкції проти РФ до повернення Україною контролю над своєю територією
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд