В госкорпорации «Ростех» (куда входит «Объединенная авиастроительная корпорация») заявили о возможном проведении ребрендинга самолета Superjet 100 после "серии проблем", в том числе катастрофы самолета в Шереметьево.

«Что касается ребрендинга — может быть, действительно надо сделать. Тем более можно сделать наше российское название», — сказал глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в интервью РБК, передает znak.

По словам главы госкорпорации, необходимо уходить от сильной зависимости от иностранных комплектующих в самолете. Чемезов рассказал, что каждый российский гражданский самолет на сегодня убыточен, из-за чего ОАК «покрывает эти расходы за счет военной статьи».

«Мы хорошо делаем военную технику. Для возвращения статуса авиационной державы в гражданском авиастроении необходимо значительно наращивать объемы, проходить период докрутки самолетов за счет тех же объемов, и тогда все станет возможно», — считает Чемезов. Он отмечает, что у того же Superjet 100 есть «детские болезни, которые отрабатывается и со временем пройдут». Но для работы над самолетом нужен спрос на него.

Еще одна проблема, по мнению Чемезова, — отношение к самолету. «Уже создан имидж, что Boeing или Airbus — надежные машины. Хотя даже у таких гигантов есть проблемы — ситуация с 737 MAX всем известна. После катастрофы в Шереметьево очень много было слухов и домыслов по поводу Superjet, все валили на самолет. Но ЧП могут случиться с любым самолетом. Давайте дождемся доклада МАК, узнаем, что на самом деле произошло», — сказал глава «Ростеха».

Напомним, последняя крупная трагедия с Superjet 100 произошла 5 мая в аэропорту Шереметьево. В тот день пассажирский лайнер «Аэрофлота» должен был совершить перелет из Москвы в Мурманск, однако спустя несколько минут после взлета экипаж запросил экстренную посадку в аэропорту вылета из-за технических неисправностей. При посадке SSJ ударился о взлетно-посадочную полосу и загорелся. В результате крушения погиб 41 человек.