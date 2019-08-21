Военные США сообщили о гибели российского секретного спутника

12:15 16.09.2019   Россия

Запущенный в 2017 году спутник-инспектор Минобороны России "Космос-2521" сгорел в атмосфере. 

Об этом в пятницу, 13 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD, North American Aerospace Defense Command), передает сайт Военное.РФ.
 
По данным NORAD, в последний раз средства наблюдения зафиксировали спутник в ночь на 12 сентября. Тогда апогей орбиты спутника составлял 126 км, перигей – 113 км. После этого средства космического наблюдения Командования больше не обнаружили аппарат на орбите. 

Ранее США засекли несколько новых маневров аппарата "Космос-2521". 

Спутник "Космос-2521", способный выполнять орбитальные маневры в десятки и сотни километров, по данным ресурса Space-track.org, запустили 23 июня 2017 года с космодрома Плесецк ракетой-носителем "Союз-2.1в" в составе аппарата "Космос-2519", от которого позднее он отделился на орбите. Минобороны РФ тогда официально заявило об этом старте, однако в сообщении ведомства речь шла только об аппарате "Космос-2519".



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