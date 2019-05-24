В оккупированном Крыму анонсировали визит общественников из Европы и США
|12:00 16.09.2019
|Крым
В конце сентября оккупированный Крым посетит делегация представителей общественных организаций из Западной Европы и США.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя комитета по межнациональным отношениям т.н. "республиканского Госсовета" Юрия Гемпеля.
По его словам на аннексированный Россией полуостров прибудут 22 человека – общественники из Германии, США, Норвегии, Бельгии и Нидерландов.
"Представители западных стран смогут лично увидеть, как развивается и процветает российский Крым, в котором царит межнациональное согласие и мир", — отметил Гемпель.
Визит начнется 29 сентября и продлится семь дней, добавил парламентарий.
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