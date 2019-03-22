Канал, перевоза огнестрельного оружия и боеприпасов из Албании перекрыла полиция Греции на Крите.

В результате оперативных действий арестовано шесть человек, а также изъято множество единиц оружия и десятки тысяч боеприпасов, сообщает издание Русские Афины.

В частности, в контексте широкомасштабной полицейской операции по борьбе с незаконным ввозом и распространением оружия на Крите было возбуждено уголовное дело против 11 греков и 5 иностранцев. Из них 6 греков в возрасте 59, 55, 54, 42, 31 и 64 года были арестованы за состав преступления: организация и участие в преступной группе, занимающейся незаконным ввозом, оборотом оружия и боеприпасов.

Сообщается, что с ноября 2018 года преступники ввезли на территорию Греции пока что неустановленное количество боеприпасов из Албании. Группировка имела две базы: в Албании и на Крите.

Члены критского "подразделения" заказывали боеприпасы, которые "находили и поставляли" им албанские подельники. Кроме того, преступники на Крите отвечали за прием, транспортировку и, наконец, передачу оружия соответствующим лицам/заказчикам.

Оружие перевозили на грузовике, который принадлежал 54-летнему, а 59-летний являлся водителем.

Передача опасного груза проходила на безопасных пастбищах Эпира или в указанных точках западной Македонии. В зависимости от количества оружия, передача/разгрузка осуществлялась 59-летним или 54-летнем (в зависимости от количества автоматов Калашникова).

Во время обыска, проведенного в Ханье в субботу, в грузовике 54-летнего было обнаружено и изъято: 4 автомата Калашникова, 6 магазинов для автоматов Калашникова, 122566 патронов для автомата Калашникова.

По оценкам полиции, финансовая выгода, которую в результате незаконной деятельности получили преступники составляет 232.000 евро.

Также были проведены обыски в доме 55-летнего в Феспротии, а также в домах 64-летнего в Козани, 31-летнего и 42-летнего в Ретимно.

В ходе этих оперативных действий было обнаружено и конфисковано следующее: огнестрельное оружие, множество устройств для мобильных телефонов и телефонных карт, глушитель, патроны разных типов и калибров.