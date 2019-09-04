В непризнанной Абхазии военнослужащие российской военной базы провели двусторонние ротные тактические учения в условиях горно-лесистой местности и побережья Черного моря.

Впервые противником ротной тактической группы выступил личный состав разведывательного подразделения со своей штатной техникой, пишет пресс-служба Минобороны России.

В ходе учения на полигонах Цабал и Нагвалоу мотострелки совместно с танкистами и артиллеристами отработали задачи ведения оборонительных действий, блокирования и уничтожения разведывательной группы.

Также военнослужащие закрепили навыки в совершении фланговых маневров, поиска и уничтожения диверсионных групп противника. Выполнение всех учебно-боевых задач осуществлялось с использованием беспилотных летательных аппаратов.

Основные тактические элементы учения отрабатывались с выполнением боевых стрельб из штатного вооружения, в том числе орудий танков Т-72Б3 и бронетранспортеров БТР-82АМ, станковых автоматических гранатометов АГС-17 и пулеметов «Печенег».

Для создания условий максимально приближенных к боевой обстановке на полигонах были оборудованы учебные минные поля, проволочные и другие заграждения и препятствия.

Всего в учении приняли участие около 500 военнослужащих, было задействовано свыше 80 единиц военной техники, в том числе бронеавтомобили «Тигр», разведывательные машины «Дозор» и самоходные артиллерийские установки «Акация».

Помимо этого, в рамках тренировки по управлению огнем средств противовоздушной обороны военнослужащие зенитных ракетных подразделений российской военной базы в Абхазии поразили около 30 разведывательных и ударных беспилотных летательных аппаратов условного противника.

Учебные мероприятия проводились одновременно на трех полигонах в условиях горно-лесистой и прибрежной местности – Гудаута, Нагвалоу и Цабал.

В ходе тренировки боевые расчеты отработали вопросы разведки, захвата, сопровождения и условного уничтожения воздушных целей на высотах до 2 км, летящих со средней скоростью 180 км в час.

На тренировке были выполнены задачи по оперативному занятию и маскировке стартовых позиций, организации системы связи и управления, приведению военной техники из походного положения в боевое.

В роли дронов условного противника применялись различные беспилотные летательные аппараты военной базы. Их поражение осуществлялось электронными пусками ракет средств ПВО.

Всего в боевой учебе приняли участие более 600 военнослужащих соединения, было задействовано около 50 единиц военной техники и специального вооружения, в том числе зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-300 «Фаворит», «Стрела-10» и переносные ЗРК «Игла».

Более 2 тыcяч военнослужащих российской военной базы в Абхазии в рамках плановой боевой подготовки проверили свою стрессоустойчивость в ходе преодоления 300-метровой психологической полосы препятствий.

В ходе мероприятия на прибрежном полигоне Нагвалоу личный состав выполнил учебно-боевые нормативы и преодолел свыше 20 препятствий, в том числе проволочные заграждения, разрушенные стены, подземные ходы, фрагменты городских сооружений и завалы.