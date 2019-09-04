До 15 кораблей будет задействовано в масштабных учениях 'Центр-2019'.

Минобороны России планирует задействовать до 15 боевых кораблей, порядка 128 тысяч военнослужащих и более 20 тысяч единиц техники и вооружения в стратегических командно-штабных учениях "Центр-2019".

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление замминистра обороны России генерал-полковника Александра Фомина во время брифинга для военных атташе.

Как следует из информации военного ведомства, основные действия "Центра-2019" пройдут 16-21 сентября на восьми полигонах в России, в том числе на Каспии.