Крабли Каспийской флотилии задействуют в учениях "Центр-2019"
|11:15 16.09.2019
|Россия
До 15 кораблей будет задействовано в масштабных учениях 'Центр-2019'.
Минобороны России планирует задействовать до 15 боевых кораблей, порядка 128 тысяч военнослужащих и более 20 тысяч единиц техники и вооружения в стратегических командно-штабных учениях "Центр-2019".
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление замминистра обороны России генерал-полковника Александра Фомина во время брифинга для военных атташе.
Как следует из информации военного ведомства, основные действия "Центра-2019" пройдут 16-21 сентября на восьми полигонах в России, в том числе на Каспии.
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