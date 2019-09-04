В окупованому Криму в неділю, 15 вересня, велика колона російської військової техніки, включаючи ракетні комплекси на базі тягачів «Ураган», пройшла в напрямку Щолкіно.

У складі колони було не менше шести тягачів різного призначення і вісім вантажних машин, частина з яких оснащені антенами, повідомляє Крим.Реалії.

Місцеві жителі, які стали очевидцями пересування техніки, висловили Крим.Реалії припущення, що це передислокація зенітно-ракетної частини.

Російські військові не повідомляють подробиць переміщення техніки в окупованому Криму.

Резолюція Генеральної Асамблеєю ООН, схвалена 17 грудня 2018 року в зв'язку з мілітаризацією Криму, Чорного і Азовського морів, закликає Росію вивести свої війська з території Криму і засуджує зростаючу російську військову присутність у Чорному і Азовському морях.

Фото Крим.Реалії