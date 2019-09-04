У Криму велика колона російської техніки пройшла в напрямку Щолкіно / Фото
|10:45 16.09.2019
|Крым
В окупованому Криму в неділю, 15 вересня, велика колона російської військової техніки, включаючи ракетні комплекси на базі тягачів «Ураган», пройшла в напрямку Щолкіно.
У складі колони було не менше шести тягачів різного призначення і вісім вантажних машин, частина з яких оснащені антенами, повідомляє Крим.Реалії.
Місцеві жителі, які стали очевидцями пересування техніки, висловили Крим.Реалії припущення, що це передислокація зенітно-ракетної частини.
Російські військові не повідомляють подробиць переміщення техніки в окупованому Криму.
Резолюція Генеральної Асамблеєю ООН, схвалена 17 грудня 2018 року в зв'язку з мілітаризацією Криму, Чорного і Азовського морів, закликає Росію вивести свої війська з території Криму і засуджує зростаючу російську військову присутність у Чорному і Азовському морях.
Фото Крим.Реалії
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Источники: Крейсер "Москва" выйдет в море до конца 2019 года