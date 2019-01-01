Франция предоставит Молдове получит льготный кредит на ремонт железнодорожной линии Кишинев-Унгены
|10:30 16.09.2019
|Молдова
Республика Молдова получит средства на ремонт железнодорожной линии Кишинев-Унгены.
Это будет возможно после того, как 15 сентября в Кишиневе между правительствами Молдовы и Франции было подписано письмо о намерении финансировать данный проект, пишет Газета.md.
Средства, предоставленные французским правительством, будут направлены на приобретение оборудования и ремонт железнодорожного полотна на участке Кишинев-Унгены, заявил министр экономики и инфраструктуры Вадим Брынзан, подписавший документ вместе с госсекретарем Франции по европейским делам Амели де Моншалин.
«Мы высоко ценим готовность Министерства экономики и финансов и Казначейства Французской Республики предоставить Республике Молдова кредит на льготных условиях для развития железнодорожной инфраструктуры страны. Этот проект является стратегическим для нашей страны и существенно улучшит железнодорожное сообщение с Румынией и ЕС», - отметил министр Вадим Брынзан.
Условия финансирования будут определены в Межправительственном соглашении, подписанном между Молдовой и Францией.
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