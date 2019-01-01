В Азербайджане отремонтировано буксирно-снабженческое судно "Ом" / Фото
|10:15 16.09.2019
|Азербайджан
В Азербайджане завершился капремонт буксирно-снабженческого судна "Ом".
Об этом сообщает пресс-служба "Азербайджанского Каспийского Морского Пароходства", пишет sudostroenie.info.
Буксир, принадлежащий Каспийскому морскому нефтяному флоту, получил следующий вид "корабельной медпомощи": помимо докового ремонта, был восстановлен основной и вспомогательный двигатели судна, насосы, трубопроводы, жилые помещения, санузлы и столовая. Кроме того, два видавших виды воздушных компрессора были заменены новыми.
К настоящему времени судно успешно прошло испытания на воде и отправлено собственнику.
Ремонт осуществлялся на судоремонтном заводе "Биби-Эйбат".
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