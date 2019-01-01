В Азербайджане завершился капремонт буксирно-снабженческого судна "Ом".

Об этом сообщает пресс-служба "Азербайджанского Каспийского Морского Пароходства", пишет sudostroenie.info.



Буксир, принадлежащий Каспийскому морскому нефтяному флоту, получил следующий вид "корабельной медпомощи": помимо докового ремонта, был восстановлен основной и вспомогательный двигатели судна, насосы, трубопроводы, жилые помещения, санузлы и столовая. Кроме того, два видавших виды воздушных компрессора были заменены новыми.



К настоящему времени судно успешно прошло испытания на воде и отправлено собственнику.



Ремонт осуществлялся на судоремонтном заводе "Биби-Эйбат".



Фото: АКМП