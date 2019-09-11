Грузию в ближайшее время посетят представители крупнейшей голландской судостроительной компании DAMEN и ознакомятся с инфраструктурой, которая была выбрана для судостроительного предприятия.

После этого будет выбран формат сотрудничества, говорится в сообщении на странице Агентства морского транспорта страны в соцсети Facebook, передает Спутник.Грузия.

"Мы рады сотрудничать с такой крупной компанией, как DAMEN, и вместе возрождать грузинское судостроительство", - заявил замглавы Минэкономики Николоз Алавидзе.

По его словам, появление в Грузии компании с международным опытом, будет значительно способствовать усилению морского потенциала страны, а также превращению страны в транспортный хаб.

В ходе встречи стороны рассмотрели инвестиционное предложение, подготовленное Минэкономики специально для компании DAMEN. Оно предусматривает строительство судостроительного предприятия и развитие соответствующей инфраструктуры.

С начала 2019 года в Грузии началась работа над первой морской стратегией, которая предусматривает разработку стандартов и правил безопасности транспортных кораблей, а также процедур и требований по гармонизации погрузки грузов и их разгрузки с грузовых судов. Развитие этой стратегии является одним из приоритетов правительства страны.

По словам Алавидзе, Грузия, как морская страна, уделяет большое внимание развитию морской инфраструктуры, включая судостроительное производство и предоставление услуг по ремонту судов.

DAMEN - голландский конгломерат по обороне, судостроению и машиностроению. Это ведущая судостроительная компания в мире, которая оперирует на рынке с 1927 года. Компания управляет 33 судостроительными предприятиями в 16 странах мира, включая Голландию, Китай, Францию, Великобританию, Румынию.

В течение года компания выпускает около 180 плавающих средств как военного, так и коммерческого назначения. Помимо строительства судов компания ремонтирует более 1,5 тысячи кораблей. Годовой оборот компании более 2 миллиардов евро.

Построенные DAMEN отличаются особым уникальным инновационным дизайном и конкурентоспособными ценами.