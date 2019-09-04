Рабочий погиб Рабочий погиб на площадке строительства железнодорожного подхода к мосту через Керченский пролив со стороны оккупированного Кыма.

Эту информацию Крыминформу подтвердили в инфоцентре «Крымский мост».

«По факту гибели рабочего на площадке строительства керченского железнодорожного подхода уполномоченными структурами проводится проверка», – отметили в инфоцентре.

Строитель погиб 13 сентября. По данным СМИ Керчи, в районе тоннеля железнодорожного подхода произошло обрушение, в результате которого один человек погиб, еще один строитель – сумел самостоятельно выбраться из под завала.

«С родственниками погибшего сотрудника связались, им будет оказана вся необходимая помощь», – добавили в инфоцентре «Крымский мост».