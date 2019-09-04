На железнодорожном подходе к Крымскому мосту обрушился тоннель. Погиб рабочий
|09:45 16.09.2019
|Крым
Рабочий погиб Рабочий погиб на площадке строительства железнодорожного подхода к мосту через Керченский пролив со стороны оккупированного Кыма.
Эту информацию Крыминформу подтвердили в инфоцентре «Крымский мост».
«По факту гибели рабочего на площадке строительства керченского железнодорожного подхода уполномоченными структурами проводится проверка», – отметили в инфоцентре.
Строитель погиб 13 сентября. По данным СМИ Керчи, в районе тоннеля железнодорожного подхода произошло обрушение, в результате которого один человек погиб, еще один строитель – сумел самостоятельно выбраться из под завала.
«С родственниками погибшего сотрудника связались, им будет оказана вся необходимая помощь», – добавили в инфоцентре «Крымский мост».
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