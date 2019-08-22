Звільнені з російського полону моряки повернулися до Одеси / Відео, фото
|09:30 16.09.2019
|Одесса
Звільнені з російського полону українські моряки прибули в Одесу літаками Ан-26 разом зі своїми родичами.
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на відання "Думская".
"Два літаки Ан-26 зі звільненими моряками та їхніми родичами приземлилися на Шкільному аеродромі Одеси. Пасажири пересіли на автобуси, які попрямували на військово-морську базу «Південь», що в Практичній гавані Одеського порту", - йдеться в повідомленні.
Їх вітали колеги і волонтери.
Ндаагадаєм, 7 вересня 2019 року, між РФ і Україною відбулося взаємне звільнення утримуваними особами в форматі "35 на 35". В Україну повернулися 35 осіб, у тому числі 11 незаконно засуджених українців і 24 моряки, захоплені в районі Керченської протоки в листопаді 2018 року.
Звільнені з полону моряки в Одесі.
Фото ВМС ЗС України
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