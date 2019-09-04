С экипажем новейшего малого ракетного корабля «Орехово-Зуево» Черноморского флота оккупантов проведено учение по противовоздушной обороне в морских полигонах Черного моря.

В роли условного противника выступило звено фронтовых бомбардировщиков Су-24 из состава соединения ВВС и ПВО Южного военного округа, пишет пресс-служба Минобороны России.

В ходе учения перед лётчиками была поставлена задача путём пролёта на различных высотах в условиях, затрудняющих обнаружение радиолокационными станциями корабля, обозначить выполнение бомбово-штурмового удара.

Экипажу МРК поставлена задача обнаружить и классифицировать воздушные цели.

Не смотря на все манёвры авиации, корабль успешно обнаружил и классифицировал цели. Для дезинформации воздушного «противника», выполнен комплекс мероприятий по снижению радиолокационной заметности и повышению эффективности применения собственных средств ПВО. Были активированы средства радиоэлектронной и визуальной маскировки, произведена постановка ложной цели комплексами пассивных помех ближнего рубежа.

При подходе воздушных целей на рубеж ведения огня, они были условно уничтожены путем применения средств противовоздушной обороны корабля.

Выход МРК «Орехово-Зуево» в море и проведение учения выполняется в соответствии с планом боевой подготовки и повседневной деятельности Черноморского флота оккупантов.

Фото МО РФ