Новейший ракетный корабль Черноморского флота провел учения по противовоздушной обороне / Фото

09:15 16.09.2019   Крым

С экипажем новейшего малого ракетного корабля «Орехово-Зуево» Черноморского флота оккупантов проведено учение по противовоздушной обороне в морских полигонах Черного моря.

В роли условного противника выступило звено фронтовых бомбардировщиков Су-24 из состава соединения ВВС и ПВО Южного военного округа, пишет пресс-служба Минобороны России.

В ходе учения перед лётчиками была поставлена задача путём пролёта на различных высотах в условиях, затрудняющих обнаружение радиолокационными станциями корабля, обозначить выполнение бомбово-штурмового удара.

Экипажу МРК поставлена задача обнаружить и классифицировать воздушные цели.

Не смотря на все манёвры авиации, корабль успешно обнаружил и классифицировал цели. Для дезинформации воздушного «противника», выполнен комплекс мероприятий по снижению радиолокационной заметности и повышению эффективности применения собственных средств ПВО. Были активированы средства радиоэлектронной и визуальной маскировки, произведена постановка ложной цели комплексами пассивных помех ближнего рубежа.

При подходе воздушных целей на рубеж ведения огня, они были условно уничтожены путем применения средств противовоздушной обороны корабля.

Выход МРК «Орехово-Зуево» в море и проведение учения выполняется в соответствии с планом боевой подготовки и повседневной деятельности Черноморского флота оккупантов.

Фото МО РФ



Ще на цю тему:

20:30 16.09.2019
ЮВО: Снайперы российской военной базы в Абхазии провели боевые стрельбы
20:00 16.09.2019
Фрегат, малый ракетный корабль и морские тральщики проводят учения в Черном море
19:45 16.09.2019
ЮВО: Артиллеристы в Адыгее учились уничтожать быстродвижущиеся цели
14:20 16.09.2019
ЮВО: Три тысячи военноых отработают захват и удержание побережья в оккупированном Крыму
12:30 16.09.2019
На Черноморском флоте провели учение по борьбе с беспилотными летательными аппаратами
11:30 16.09.2019
ЮВО: Военнослужащие российской военной базы в Абхазии впервые провели ряд учений / Фото
11:15 16.09.2019
Крабли Каспийской флотилии задействуют в учениях "Центр-2019"
09:00 16.09.2019
Ракетные и артиллерийские дивизионы ЧФ проводят учения на полигонах Крыма
20:40 12.09.2019
ЮВО: Снайперы применили новые способы поражения цели, а мотострелки форсировали водные преграды
16:00 12.09.2019
ЮВО: Инженерный полк ЧФ проводит тренировки по обеспечению действий войск
15:30 12.09.2019
Малые противолодочные корабли ЧФ провели учения по поиску и уничтожению подводной лодки
14:10 12.09.2019
МО: Учение "Центр-2019" предполагает конфликт с вымышленным экстремистским государством на юго-западе России
Новини
Азербайджан Азербайджан
13:30 16.09.2019
Азербайджанская армия приступает к широкомасштабным учениям
10:15 16.09.2019
В Азербайджане отремонтировано буксирно-снабженческое судно "Ом" / Фото
13:41 13.09.2019
Глава МИД Азербайджана встретился с президентом ПАСЕ
18:15 12.09.2019
Азербайджан может получить статус наблюдателя в организации Договора о коллективной безопасности
Всі новини країни
Армения Армения
17:44 13.09.2019
В Минобороны Армении обсудили предстоящие учения с участием государственных органов
10:00 12.09.2019
В Армении ТАСС обвинили в развязывании информационной войны / Фото
09:00 12.09.2019
ЮВО: Снайперы российской военной базы в Армении уничтожили условного противника в горах
14:41 11.09.2019
Армению затрясло на 4,7 балла
Всі новини країни
Болгария Болгария
08:32 13.09.2019
Прокуратура Болгарії опублікувала записку звинуваченого у шпигунстві на РФ
10:45 12.09.2019
Шпионский скандал в Болгарии: задержано восемь человек
18:40 11.09.2019
Болгарія на 10 років закрила в'їзд російському олігарху, причетному до війни проти України
08:50 11.09.2019
Болгарія офіційно обвинуватила лідера проросійського руху в шпигунстві
Всі новини країни
Греция Греция
19:30 16.09.2019
Греція: другу добу йде боротьба з пожежами на острові Закінф
11:45 16.09.2019
Греческая полиция перекрыла канал поставки оружия из Албании
12:41 13.09.2019
Греция будет продавать гражданство инвесторам
11:50 11.09.2019
В Греции откроют 2 новых лагеря для мигрантов
Всі новини країни
Грузия Грузия
20:30 16.09.2019
ЮВО: Снайперы российской военной базы в Абхазии провели боевые стрельбы
15:40 16.09.2019
Строительство порта Анаклиа в Грузии под угрозой срыва
11:30 16.09.2019
ЮВО: Военнослужащие российской военной базы в Абхазии впервые провели ряд учений / Фото
10:00 16.09.2019
Возродить судостроение Грузии поможет голландская компания
Всі новини країни
Молдова Молдова
10:30 16.09.2019
Франция предоставит Молдове получит льготный кредит на ремонт железнодорожной линии Кишинев-Унгены
19:48 13.09.2019
У Придністров'ї скасували режим дозволів для приїзду молдовських чиновників
09:31 13.09.2019
Утилізація зброї у Придністров'ї має проводитися за підтримки України - МЗС Молдови
13:15 12.09.2019
Прем'єр Молдови сказала, без чого неможливо врегулювати Придністровський конфлікт
Всі новини країни
Россия Россия
19:45 16.09.2019
ЮВО: Артиллеристы в Адыгее учились уничтожать быстродвижущиеся цели
16:45 16.09.2019
Поступки Росії прокладуть шлях до початку нею третьої війни, - глава МЗС Естонії
16:15 16.09.2019
Стекловолокно для производства баллистических ракет "Булава" изготовят в Дагестане
12:45 16.09.2019
Глава "Ростеха": Каждый российский гражданский самолет на сегодня убыточен
Всі новини країни
Румыния Румыния
11:41 13.09.2019
У Данії найдорожчий хліб в ЄС, у Румунії - найдешевший
16:40 11.09.2019
У Румунії стартували міжнародні навчання Platinum Eagle-2019/2
09:21 05.09.2019
Riverine-2019: у Міноборони розповіли деталі військових навчань з Румунією
20:00 04.09.2019
В Румынии спустили на воду второй корвет для ВМС Пакистана / Видео
Всі новини країни
Турция Турция
17:30 16.09.2019
За 8 месяцев аэропорты Стамбула обслужили более 68 млн человек
08:15 16.09.2019
Туреччина отримала другу батарею російських комплексів С-400
15:00 12.09.2019
На складі боєприпасів турецької армії на півночі Кіпру стався вибух
10:30 12.09.2019
Осенью Турция проведет первые морские испытания собственной противокорабельной ракеты
Всі новини країни
Украина Украина
20:45 16.09.2019
Крымчан будут штрафовать от 30 до 50 тысяч рублей за запуск квадрокоптеров
20:15 16.09.2019
Євродепутат: Ніякої згоди з російським статусом Криму бути не може
20:00 16.09.2019
Фрегат, малый ракетный корабль и морские тральщики проводят учения в Черном море
19:15 16.09.2019
ЄСПЛ слухатиме індивідуальні "кримські" скарги після того, як розгляне міждержавну
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд