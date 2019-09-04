Ракетные и артиллерийские дивизионы ЧФ проводят учения на полигонах Крыма
|09:00 16.09.2019
|Крым
Личный состав противокорабельных береговых комплексов «Бастион», «Бал» и «Берег» из состава ракетных и артиллерийских соединений Черноморского флота страны-агрессора проводит комплекс учений на полигонах боевой подготовки в оккупированном Крыму.
Учения проходят в рамках лагерных сборов ракетных и артиллерийских подразделений из состава армейского корпуса и береговых войск флота, пишет пресс-служба Минобороны России.
На начальном этапе личный состав дивизионов и батарей отработал комплекс учебных мероприятий по приведению в боевую готовность с выходом техники из парков, совершением маршей в район сосредоточения и дальнейшим переходом на полигоны боевой подготовки.
На следующих этапах учений экипажи боевой техники отработают выдвижение в назначенные для проведения стрельб позиционные районы, приведение ракетных и артиллерийских комплексов к бою, подготовку к стрельбе и смену огневых позиций после совершения пусков и стрельб.
Завершающим этапом учений станет выполнение дивизионами задач по уничтожению корабельных группировок условного противника в море с выполнением ракетных и артиллерийских стрельб по морским целям.
В лагерном сборе задействовано более 200 единиц вооружения и специальной техники и порядка 1000 военнослужащих из состава ракетных и артиллерийских подразделений армейского корпуса и береговых войск Черноморского флота.
Ще на цю тему:
ЮВО: Артиллеристы в Адыгее учились уничтожать быстродвижущиеся цели
ЮВО: Три тысячи военноых отработают захват и удержание побережья в оккупированном Крыму
На Черноморском флоте провели учение по борьбе с беспилотными летательными аппаратами
ЮВО: Военнослужащие российской военной базы в Абхазии впервые провели ряд учений / Фото
Крабли Каспийской флотилии задействуют в учениях "Центр-2019"
Новейший ракетный корабль Черноморского флота провел учения по противовоздушной обороне / Фото
ЮВО: Снайперы применили новые способы поражения цели, а мотострелки форсировали водные преграды
Малые противолодочные корабли ЧФ провели учения по поиску и уничтожению подводной лодки