Личный состав противокорабельных береговых комплексов «Бастион», «Бал» и «Берег» из состава ракетных и артиллерийских соединений Черноморского флота страны-агрессора проводит комплекс учений на полигонах боевой подготовки в оккупированном Крыму.

Учения проходят в рамках лагерных сборов ракетных и артиллерийских подразделений из состава армейского корпуса и береговых войск флота, пишет пресс-служба Минобороны России.

На начальном этапе личный состав дивизионов и батарей отработал комплекс учебных мероприятий по приведению в боевую готовность с выходом техники из парков, совершением маршей в район сосредоточения и дальнейшим переходом на полигоны боевой подготовки.

На следующих этапах учений экипажи боевой техники отработают выдвижение в назначенные для проведения стрельб позиционные районы, приведение ракетных и артиллерийских комплексов к бою, подготовку к стрельбе и смену огневых позиций после совершения пусков и стрельб.

Завершающим этапом учений станет выполнение дивизионами задач по уничтожению корабельных группировок условного противника в море с выполнением ракетных и артиллерийских стрельб по морским целям.

В лагерном сборе задействовано более 200 единиц вооружения и специальной техники и порядка 1000 военнослужащих из состава ракетных и артиллерийских подразделений армейского корпуса и береговых войск Черноморского флота.