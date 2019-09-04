В пунктах базирования кораблей и местах дислокации воинских частей Черноморского флота страны-агрессора проведено учение по противовоздушной обороне с отработкой элементов по обнаружению и отражению ударов низкоскоростных воздушных целей условного противника.

В качестве воздушного противника были задействованы беспилотные летательные аппараты (БЛА) из состава подразделений флота и Южного военного округа, пишет пресс-служба Минобороны России.

В ходе учения средства ПВО на кораблях и воинских частях флота были приведены в готовность к применению, в воздух подняты дежурные самолёты и вертолёты морской авиации и ПВО флота.

После идентификации объектов в качестве «противника», беспилотные аппараты были условно уничтожены средствами противовоздушной обороны кораблей и воинских частей.

Учение было проведено в рамках плановой боевой подготовки сил флота.