На Черноморском флоте провели учение по борьбе с беспилотными летательными аппаратами
|12:30 16.09.2019
|Крым
В пунктах базирования кораблей и местах дислокации воинских частей Черноморского флота страны-агрессора проведено учение по противовоздушной обороне с отработкой элементов по обнаружению и отражению ударов низкоскоростных воздушных целей условного противника.
В качестве воздушного противника были задействованы беспилотные летательные аппараты (БЛА) из состава подразделений флота и Южного военного округа, пишет пресс-служба Минобороны России.
В ходе учения средства ПВО на кораблях и воинских частях флота были приведены в готовность к применению, в воздух подняты дежурные самолёты и вертолёты морской авиации и ПВО флота.
После идентификации объектов в качестве «противника», беспилотные аппараты были условно уничтожены средствами противовоздушной обороны кораблей и воинских частей.
Учение было проведено в рамках плановой боевой подготовки сил флота.
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