Сенцов опублікував єдиний знімок, який вдалося зробити у в'язниці / Фото
|08:30 16.09.2019
|Крым
Колишній політв'язень Кремля режисер з Криму Олег Сенцов показав широкій публіці свою єдину фотографію, зроблену в тюрмі.
Світлину він запостив у Facebook, пише Укрінформ.
"Ув'язненим не дозволені ані телефони, ані інтернет. Хоча є такі в'язниці, де подібні заборонені предмети присутні. Але я в подібних місцях бував вкрай рідко, лише проїздом по етапу. В основному я сидів у максимально ізольованих сумних закладах, де про подібні речі ніхто не думав. Вибравши можливість зв'язку, я коротко зв'язувався з рідними, щоб дати знати, що я живий і куди мене везуть. Ця фотографія єдина, зроблена у в'язниці. Пощастило її зробити і переслати своїм. На ній переддень нового 2016 року ", - написав режисер.
На знімку Сенцов зображений зі своїм "фірмовим" жестом "вікторія" і з тією самою банкою, яку на форумі YES передав Президенту Володимиру Зеленському і яка дратувала російських тюремників все 5 років.
13 вересня режисер Олег Сенцов в ході виступу на XVI щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES) продемонстрував банку з синьо-жовтими смужками і написом "Слава Україні" як символ своєї малої боротьби в тюрмах Росії. Він кинув у банку свій нагрудний знак ув'язненого і передав Президенту Володимиру Зеленському з побажанням: "Щоб ця банку якомога швидше наповнилася знаками тих, хто все ще знаходиться у полоні".
Фото Facebook
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