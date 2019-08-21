Колишній політв'язень Кремля режисер з Криму Олег Сенцов показав широкій публіці свою єдину фотографію, зроблену в тюрмі.

Світлину він запостив у Facebook, пише Укрінформ.

"Ув'язненим не дозволені ані телефони, ані інтернет. Хоча є такі в'язниці, де подібні заборонені предмети присутні. Але я в подібних місцях бував вкрай рідко, лише проїздом по етапу. В основному я сидів у максимально ізольованих сумних закладах, де про подібні речі ніхто не думав. Вибравши можливість зв'язку, я коротко зв'язувався з рідними, щоб дати знати, що я живий і куди мене везуть. Ця фотографія єдина, зроблена у в'язниці. Пощастило її зробити і переслати своїм. На ній переддень нового 2016 року ", - написав режисер.

На знімку Сенцов зображений зі своїм "фірмовим" жестом "вікторія" і з тією самою банкою, яку на форумі YES передав Президенту Володимиру Зеленському і яка дратувала російських тюремників все 5 років.

13 вересня режисер Олег Сенцов в ході виступу на XVI щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES) продемонстрував банку з синьо-жовтими смужками і написом "Слава Україні" як символ своєї малої боротьби в тюрмах Росії. Він кинув у банку свій нагрудний знак ув'язненого і передав Президенту Володимиру Зеленському з побажанням: "Щоб ця банку якомога швидше наповнилася знаками тих, хто все ще знаходиться у полоні".

Фото Facebook