Туреччина отримала другу батарею російських комплексів С-400

08:15 16.09.2019   Турция

На турецьку авіабазу Мюртед у неділю, 15 вересня, повністю поставлено другу батарею російських зенітно-ракетних систем протиповітряної оборони С-400 "Тріумф".

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони Туреччини, пише ZN,UA.

Постачання компонентів батареї проводилося з 27 серпня, роботи щодо установки системи та навчання персоналу тривають.

Російські ЗРК, які стали причиною ускладнення відносин Туреччини з НАТО, повинні бути введені в експлуатацію в квітні 2020 року.

За контрактом Анкара має отримати від Москви ще два дивізіони систем протиповітряної оборони С-400, пише LB.ua.

Туреччина стала першою країною Альянсу, яка купила російську систему ППО. Купівлю неодноразово критикували США і НАТО: за можливий "збір розвідданих про передові можливості F-35" і складність використання комплексів в умовах діючих стандартів Альянсу.

Нагадаємо, 12 липня військово-транспортні літаки ВПС Росії Ан-124 "Руслан" почали доправляти до Туреччини комплекси С-400. А вже 14 липня стало відомо про підготовку США санкцій проти Туреччини.

7 червня США прийняли рішення не приймати пілотів ВПС Туреччини на програму навчання пілотуванню винищувачів п'ятого покоління F-35. Згодом було зупинено навчання і тих турецьких пілотів і спеціалістів, які вже проходили його на авіабазі Люк ВПС США.

Кредитну угоду про постачання зенітно-ракетних комплексів С-400 Туреччина і РФ підписали 29 грудня 2017 року. Сам контракт на постачання комплексів було укладено у вересні.



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