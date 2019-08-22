Українські військові моряки зі складу екіпажів патрульних катерів «Слов’янськ» і «Старобільськ» класу «Island» («Айленд») завершили 10-тижневий курс навчання на базі Берегової охорони США в місті Балтімор.

У церемонії випуску українських моряків взяли участь командувач Військово-Морських Сил ЗС України адмірал Ігор Воронченко та Посол України в США Валерій Чалий з дипломатами Посольства. Вони подякували керівництву Берегової охорони США за проведення інтенсивного курсу підготовки та наданий українським військовим безцінний досвід для покращення спроможностей ВМС ЗС України з морської безпеки, пише armyinform.

Під час курсу українські екіпажі виходили на катерах безпосередньо в море, перевіряли їх маневрені та швидкісні можливості, навчалися самостійно експлуатувати головні двигуни, дизель-генератори та допоміжні системи. Крім цього, наші моряки засвоїли особливості роботи засобів навігації та зв’язку, а також відпрацювали елементи з боротьби за живучість.

Передбачається, що катери типу «Айленд» будуть виконувати завдання з ведення спостереження за морською обстановкою, патрулювання визначених ділянок моря, охорони портів, рейдів, пунктів базування флоту, морських шляхів, об’єктів морської інфраструктури а також вестимуть протимінні дії.

Фото з сайту armyinform