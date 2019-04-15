Чорне море увійшов швидкісний транспортно-десантний корабель США USNS Yuma (T-EPF-8)

11:15 15.09.2019  

Моніторингова група "Майдану закордонних справ", "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень" та редакції BlackSeaNews повідомляє, що 14 вересня 2019 року близько 17:30 в Чорне море увійшов швидкісний транспортно-десантний корабель США USNS Yuma (T-EPF-8).

Наприкінці червня 2019 цей корабель привіз до Одеси батальон американських морпіхів з технікою для навчань Сі Бриз 2019, повідомляє Клименко.

Скоріш за все, зараз він прямує до Грузії. 

USNS Yuma - восьмий за рахунком експедиційний швидкохідний транспорт-катамаран класу Spearhead. Спущений на воду в 2016. Довжина 103 метра, ширина 28,5 метрів.

Божевільна швидкість - 43 узла (80 км/год)

Повна водотоннажність 2400 тонн. Може взяти на борт більше 300 морських піхотинців і близько 550 тонн різного спорядження, в тому числі бойову техніку і танки. Осадка близько 4 метрів, що дозволяє діяти на мілководді. Є вертолітний майданчик.

Катамаран виглядає дуже незвично для нашого ока. Він зроблений з легкого алюмінієвого сплаву і спеціально не фарбується.

Оператор - Military Sealift Command (Командування морських перевезень ВМС США).



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