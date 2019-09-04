﻿Балух заявив, що збирається повернутися у Крим

20:59 13.09.2019   Крым

Колишній український політв'язень Володимир Балух, який повернувся після обміну з Росією, має намір повернутися в окупований Крим.

Про це він повідомив в інтерв'ю LIGA.net, опублікованому 12 вересня, передає Гордон.

"Збираюся, але поки не вибрав транспорту. Ще думаю – військовим [літаком] Ан або [танком] Т-90, або "Оплотом", – сказав Балух.

За його словами, заради повернення Криму і заради хлопців, які залишилися в ув'язненні на окупованому півострові, він "готовий хоч до чорта в пащу їхати".

Балух зазначив, що з матір'ю він домовився, що вона переїде до нього на материкову Україну.

"Я був здивований, що мама погодилася, тому що очікував значно більшого опору. Щойно тут буде створено зрозумілі мені умови, обов'язково її заберу", – сказав колишній політв'язень.

Фермера Балуха затримали у Криму після обшуку у грудні 2016 року. Як стверджували у ФСБ, на горищі його будинку виявили набої і тротилові шашки.

У серпні 2017 року проти Балуха відкрили ще одну кримінальну справу – за заявою начальника Роздольненського ізолятора тимчасового тримання Валерія Ткаченка, який стверджував, що активіст його побив. За інформацією захисту українця, Ткаченко сам напав на Балуха, вдарив його й образив.

Адвокати і правозахисники стверджують, що Балух став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію – через прапор України, вивішений у дворі його будинку.

У липні 2018 року за сукупністю двох кримінальних справ Балуха засудили до п'яти років колонії загального режиму і штрафу в розмірі 10 тис. руб. (приблизно 4 тис. грн). У своєму останньому слові українець заявив про політичний мотив переслідування. У жовтні так званий Верховний суд в окупованому Криму скоротив строк тюремного ув'язнення Балуха на один місяць.

7 вересня 2019 року Балух повернувся в Україну в межах українсько-російського обміну утримуваними особами.
 



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