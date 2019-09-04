Сенцов розповів, чому прийшов на форум YES
|20:41 13.09.2019
|Крым
Режисер Олег Сенцов розповів про свою участь у щорічному міжнародному форумі "Ялтинська європейська стратегія YES-2019".
"З хорошими хлопцями на YES. Передбачаючи запитання про те, що я тут роблю і навіщо прийшов, відповідаю. У мене була можливість публічно сказати про наших полонених і я зробив це. Я завжди робив лише те, що вважаю за потрібне, і збираюся чинити так само в подальшому. Всім дякую", - написав він у Facebook, передає Gazeta.ua
13 вересня Сенцов виступив на форумі. Розповів про свою боротьбу за український прапор у в'язниці та нагадав про необхідність звільнення всіх бранців Кремля.
Звільнений із російського полону Олег Сенцов закликав президента Володимира Зеленського якнайшвидше повернути додому усіх політв'язнів. Відкриваючи форум YES, він вручив главі держави банку, у якій в ув'язненні тримав чай.
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