Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд во время конференции, посвященной 80-летию подписания пакта Молотова-Риббентропа, в Торонто заявила, что Россия сможет вернуться в G7, «если вернет Крым и прекратит войну в Донбассе».

В конференции принимали участие мировые политики дипломаты, представители украинской диаспоры. Об этом сообщает UAТВ, передает Флот 2017.

«Оккупация Крыма Россией - это первый раз, когда границы Европы вновь были изменены после Второй мировой войны, - подчеркнула Фриланд. - И эта ситуация не может остаться без ответа».

По словам Андрея Шевченка, посла Украины в Канаде, связь между пактом Молотова-Риббентропа и сегодняшним днем ​​очевидна.

«Такие диалоги важны, чтобы понимать, что для того, кто перекроет границы, не останется безнаказанным, - отметил он. - Это мероприятие мы проводим вместе с коллегами из многих западных европейских стран. Это пример того, как мы строим коалицию в поддержку украинской государственности и объединяем страны, для которых свобода - это ДНК».