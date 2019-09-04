Українська сторона не подавала Росії нових списків із прізвищами незаконно ув'язнених громадян на обмін.

Як повідомила hromadske уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, Україна передала Росії список осіб, яких вимагає звільнити, ще у липні 2019-го. Тоді Денісова обмінялася списками із уповноваженою з прав людини в РФ Тетяною Москальковою.

Вона наголосила, що робота над звільненням незаконно ув'язнених Кремлем українців триває.

Денісова уточнила, що наразі ідеться про 113 українців, прізвища яких вже має російська сторона.

13 вересня президент України Володимир Зеленський анонсував наступний етап обміну полонених з Росією. Він сказав: «Зараз ми готуємо інші списки і чекаємо на наступний етап обміну».

7 вересня відбувся великий обмін полонених, з російського полону повернулися 35 українців. Серед них — 24 моряки, яких РФ захопила в Керченській протоці, режисер Олег Сенцов, Олександр Кольченко, Володимир Балух, Павло Гриб та інші, чиї прізвища кілька років поспіль звучали майже на всіх міжнародних зустрічах як прізвища політв'язнів.

Однак, попри масштабний обмін, за даними українського омбудсмена Людмили Денісової, у Росії та на окупованих нею територіях залишаються за ґратами щонайменше 110 українців. Зокрема — кримський активіст Олексій Чирній, засуджений у справі так званих «українських диверсантів» Андрій Захтей, обвинувачений у шпигунстві Валентин Виговський.

Також на непідконтрольних територіях Донбасу утримують ще 227 українців.