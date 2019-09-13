У Придністров'ї скасували режим дозволів для приїзду молдовських чиновників
|19:48 13.09.2019
|Молдова
З 16 вересня чиновники Молдови більше не будуть змушені заздалегідь подавати письмове повідомлення для того, щоб потрапити в Придністров'я.
Про це заявив віцепрем'єр з реінтеграції Василь Шова на засіданні уряду 13 вересня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.
За словами Шови, йому вдалося домовитися скасувати режим попередніх повідомлень для чиновників з правого берега Дністра, які хочуть в'їхати в Придністров'я або проїхати транзитом.
"Ми домовилися, що з понеділка, 16 вересня, анулюється режим, за яким чиновникам потрібно було письмовий дозвіл для того, щоб перетинати Придністров'я. З 16 вересня можна буде вільно їздити, як з приватними, так і з офіційними візитами", - запевнив Шова.
Ще на цю тему:
09:31 13.09.2019
Утилізація зброї у Придністров'ї має проводитися за підтримки України - МЗС Молдови
Утилізація зброї у Придністров'ї має проводитися за підтримки України - МЗС Молдови
19:40 11.09.2019
Молдова наполягає на виведенні російських військ з Придністров'я
Молдова наполягає на виведенні російських військ з Придністров'я
15:41 11.09.2019
У Молдові проходять масові обшуки у справі про відмивання грошей
У Молдові проходять масові обшуки у справі про відмивання грошей
15:41 09.09.2019
Глава МЗС Молдови пояснив, чому затягується екстрадиція судді Чауса
Глава МЗС Молдови пояснив, чому затягується екстрадиція судді Чауса
09:45 09.09.2019
Президент Молдови заявив про можливе зниження ціни на російський газ
Президент Молдови заявив про можливе зниження ціни на російський газ
14:41 05.09.2019
Министра иностранных дел Молдовы Нику Попеску ждут в Москве
Министра иностранных дел Молдовы Нику Попеску ждут в Москве
14:41 22.08.2019
Додон созывает заседание Высшего совета безопасности
Додон созывает заседание Высшего совета безопасности
18:20 21.08.2019
Президент Молдови терміново збирає радбез
Президент Молдови терміново збирає радбез
20:20 19.08.2019
Председателем Конституционного суда Молдовы избран Владимир Цуркан
Председателем Конституционного суда Молдовы избран Владимир Цуркан
10:40 19.08.2019
Колишніх президентів Молдови можуть позбавити частини привілеїв
Колишніх президентів Молдови можуть позбавити частини привілеїв