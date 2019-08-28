МЗС РФ обурене "цинічним" рішенням Праги віддати їм пам’ятник радянському маршалу
|18:41 13.09.2019
|Россия
МЗС Росії емоційно відреагувало на пропозицію Чехії повернути їм пам’ятник радянському маршалу Конєву.
Про це йдеться в офіційному повідомленні російського міністерства, передає УНІАН.
«Обурені цинічним рішенням міської влади району Прага-6 щодо переносу пам’ятника маршалу СРСР Івану Конєву, що знаходиться у цій частині чеської столиці».
При цьому в МЗС Росії заявили, що рішення «може серйозно затьмарити російсько-чеські відносини», та пообіцяли не лишити без відповіді подібний крок.
«Як і раніше, вважаємо цей крок порушенням положень двостороннього Договору про дружні стосунки та співробітництво від 26 серпня 1993 року», – підкреслили у міністерстві.
Як повідомляв, наприкінці серпня районна адміністрація Праги-6 готувала лист до посольства Росії із пропозицією забрати пам’ятник радянському маршалу Івану Конєву через регулярні акти вандалізму. За словами старости празького району, чехи вже об’єдналися в окрему ініціативу проти Конєва, а обслуговування самого пам’ятника теж коштує грошей.
Ще на цю тему:
Путін звільнив куратора України в МЗС РФ
Росія: прокуратура запросила 4 роки і 6 місяців колонії для активіста, який носив передачі українським морякам
Слідство у справі MH17 планує допитати основного підозрюваного, якого можуть обміняти з РФ
ЗМІ: у справі ексміністра в Росії арештована громадянка України
Кремль: дата саміту "нормандської четвірки" поки не визначена
В Египте умер посол России
У Берліні серед білого дня убили відомого учасника російсько-чеченської війни і активного борця за незалежність Чечні
Главы МИД и Минобороны РФ и Франции встретятся 9 сентября после семилетнего перерыва
Стали відомі деталі звернення Макрона щодо Росії