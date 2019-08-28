МЗС Росії емоційно відреагувало на пропозицію Чехії повернути їм пам’ятник радянському маршалу Конєву.

Про це йдеться в офіційному повідомленні російського міністерства, передає УНІАН.

«Обурені цинічним рішенням міської влади району Прага-6 щодо переносу пам’ятника маршалу СРСР Івану Конєву, що знаходиться у цій частині чеської столиці».

При цьому в МЗС Росії заявили, що рішення «може серйозно затьмарити російсько-чеські відносини», та пообіцяли не лишити без відповіді подібний крок.

«Як і раніше, вважаємо цей крок порушенням положень двостороннього Договору про дружні стосунки та співробітництво від 26 серпня 1993 року», – підкреслили у міністерстві.

Як повідомляв, наприкінці серпня районна адміністрація Праги-6 готувала лист до посольства Росії із пропозицією забрати пам’ятник радянському маршалу Івану Конєву через регулярні акти вандалізму. За словами старости празького району, чехи вже об’єдналися в окрему ініціативу проти Конєва, а обслуговування самого пам’ятника теж коштує грошей.



