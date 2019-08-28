МЗС РФ обурене "цинічним" рішенням Праги віддати їм пам’ятник радянському маршалу

18:41 13.09.2019   Россия

МЗС Росії емоційно відреагувало на пропозицію Чехії повернути їм пам’ятник радянському маршалу Конєву.

Про це йдеться в офіційному повідомленні російського міністерства, передає УНІАН.

«Обурені цинічним рішенням міської влади району Прага-6 щодо переносу пам’ятника маршалу СРСР Івану Конєву, що знаходиться у цій частині чеської столиці».

При цьому в МЗС Росії заявили, що рішення «може серйозно затьмарити російсько-чеські відносини», та пообіцяли не лишити без відповіді подібний крок. 

«Як і раніше, вважаємо цей крок порушенням положень двостороннього Договору про дружні стосунки та співробітництво від 26 серпня 1993 року», – підкреслили у міністерстві.

Як повідомляв, наприкінці серпня районна адміністрація Праги-6 готувала лист до посольства Росії із пропозицією забрати пам’ятник радянському маршалу Івану Конєву через регулярні акти вандалізму.  За словами старости празького району, чехи вже об’єдналися в окрему ініціативу проти Конєва, а обслуговування самого пам’ятника теж коштує грошей. 


 



Ще на цю тему:

09:10 11.09.2019
Путін звільнив куратора України в МЗС РФ
16:41 05.09.2019
Путин пригласит лидеров G7 в Россию в случае восстановления "восьмерки"
10:11 05.09.2019
Росія: прокуратура запросила 4 роки і 6 місяців колонії для активіста, який носив передачі українським морякам
17:41 03.09.2019
Слідство у справі MH17 планує допитати основного підозрюваного, якого можуть обміняти з РФ
13:41 03.09.2019
ЗМІ: у справі ексміністра в Росії арештована громадянка України
12:41 03.09.2019
Кремль: дата саміту "нормандської четвірки" поки не визначена
18:40 02.09.2019
В Египте умер посол России
20:41 30.08.2019
У Берліні серед білого дня убили відомого учасника російсько-чеченської війни і активного борця за незалежність Чечні
12:20 29.08.2019
Главы МИД и Минобороны РФ и Франции встретятся 9 сентября после семилетнего перерыва
18:41 28.08.2019
Стали відомі деталі звернення Макрона щодо Росії
16:21 26.08.2019
Вибух під Архангельськом: у РФ розповіли про склад радіоактивної хмари
11:41 22.08.2019
Мерзенна вісімка: з'явилася потужна карикатура на повернення Росії в G8
Новини
Азербайджан Азербайджан
13:41 13.09.2019
Глава МИД Азербайджана встретился с президентом ПАСЕ
18:15 12.09.2019
Азербайджан может получить статус наблюдателя в организации Договора о коллективной безопасности
12:20 06.09.2019
Начались совместные учения Азербайджана и Турции
13:41 05.09.2019
Азербайджан примет участие в заседаниях ПАСЕ
Всі новини країни
Армения Армения
17:44 13.09.2019
В Минобороны Армении обсудили предстоящие учения с участием государственных органов
10:00 12.09.2019
В Армении ТАСС обвинили в развязывании информационной войны / Фото
09:00 12.09.2019
ЮВО: Снайперы российской военной базы в Армении уничтожили условного противника в горах
14:41 11.09.2019
Армению затрясло на 4,7 балла
Всі новини країни
Болгария Болгария
08:32 13.09.2019
Прокуратура Болгарії опублікувала записку звинуваченого у шпигунстві на РФ
10:45 12.09.2019
Шпионский скандал в Болгарии: задержано восемь человек
18:40 11.09.2019
Болгарія на 10 років закрила в'їзд російському олігарху, причетному до війни проти України
08:50 11.09.2019
Болгарія офіційно обвинуватила лідера проросійського руху в шпигунстві
Всі новини країни
Греция Греция
12:41 13.09.2019
Греция будет продавать гражданство инвесторам
11:50 11.09.2019
В Греции откроют 2 новых лагеря для мигрантов
20:15 10.09.2019
На греческой военно-морской базе кража: украли военную технку
11:45 10.09.2019
Прем'єр Греції закликав Ердогана не погрожувати Європі біженцями
Всі новини країни
Грузия Грузия
14:41 13.09.2019
Прозападные партии Грузии призвали отказаться от коалиции с Иванишвили
15:45 12.09.2019
В Грузии открылась 15-я Конференция стран Черного моря
14:15 12.09.2019
Президент парламентской ассамблеи НАТО встретится с руководством Грузии, посетит границу с Южной Осетией
13:30 12.09.2019
ЕС отреагировал на ситуацию в Грузии на заседании Постоянного совета ОБСЕ
Всі новини країни
Молдова Молдова
19:48 13.09.2019
У Придністров'ї скасували режим дозволів для приїзду молдовських чиновників
09:31 13.09.2019
Утилізація зброї у Придністров'ї має проводитися за підтримки України - МЗС Молдови
13:15 12.09.2019
Прем'єр Молдови сказала, без чого неможливо врегулювати Придністровський конфлікт
09:30 12.09.2019
Для подготовки к ликвидации российских боеприпасов в Приднестровье потребуется более года
Всі новини країни
Россия Россия
18:41 13.09.2019
МЗС РФ обурене "цинічним" рішенням Праги віддати їм пам’ятник радянському маршалу
15:41 13.09.2019
Кремль не оцінив слова Зеленського про санкції
09:51 13.09.2019
Росія заявила про закінчення війни в Сирії
21:00 12.09.2019
Просвязьбанку передадут еще 40 млрд рублей кредитов оборонки
Всі новини країни
Румыния Румыния
11:41 13.09.2019
У Данії найдорожчий хліб в ЄС, у Румунії - найдешевший
16:40 11.09.2019
У Румунії стартували міжнародні навчання Platinum Eagle-2019/2
09:21 05.09.2019
Riverine-2019: у Міноборони розповіли деталі військових навчань з Румунією
20:00 04.09.2019
В Румынии спустили на воду второй корвет для ВМС Пакистана / Видео
Всі новини країни
Турция Турция
15:00 12.09.2019
На складі боєприпасів турецької армії на півночі Кіпру стався вибух
10:30 12.09.2019
Осенью Турция проведет первые морские испытания собственной противокорабельной ракеты
13:41 11.09.2019
Анкара готова к развитию торговли с США
21:20 10.09.2019
Российский ракетный крейсер "Маршал Устинов" прибыл в Александрию
Всі новини країни
Украина Украина
20:59 13.09.2019
﻿Балух заявив, що збирається повернутися у Крим
20:41 13.09.2019
Сенцов розповів, чому прийшов на форум YES
20:21 13.09.2019
Канада указала России, что ситуация с оккупацией Крыма «не может остаться без ответа»
20:01 13.09.2019
Перемовини про наступний обмін тривають, нові списки Україна не передавала — омбудсмен
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд