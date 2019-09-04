Підконтрольний Кремлю так званий «Центральний районний суд Сімферополя» на 7 жовтня переніс засідання у справі кримськотатарського активіста Едема Бекірова в зв'язку з його лікуванням.

Про це в коментарі громадському об'єднанню "Кримська солідарність" повідомив адвокат Іслям Веліляєв, передає УНІАН.

"Мною була представлена відповідь з клінічної лікарні Феофанія м.Києва, де зараз перебуває Бекіров. «Суд» задовольнив подане мною клопотання, переніс засідання на 7 жовтня на 9.30", - сказав Веліляєв.

За його словами, через те, що терміни реабілітації Бекірова не встановлені, сторона захисту зобов'язується інформувати "суд" про те, чи зможе Бекіров з'явитися на засідання і брати участь у процесі особисто.

"Процес триває, судове слідство не закінчилося", - зазначив адвокат.



