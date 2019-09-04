Вишинський заявив про свою госпіталізацію

18:01 13.09.2019   Крым

Головний редактор «РИА Новости-Украина» Кирило Вишинський, якого видали Росії в рамках обміну утримуваними особами, заявив, що його нібито госпіталізували, передають росЗМІ. В Україні його звинувачують у державній зраді і 16 вересня він повинен був з'явитися до Києва на засідання суду.

«Кирило Вишинський повідомив, що він госпіталізований і навряд чи зможе особисто бути присутнім на засіданні суду по його справі», - йдеться у повідомленні росЗМІ, передає Главком.

7 вересня в Україну повернулися 35 в'язнів Кремля. У свою чергу Кирило Вишинський і ще 34 особи в цей день відлетіли до Москви в рамках обміну утримуваними особами.

Нагадаємо, 15 травня минулого року співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою АР Крим повідомили про розкриття діяльності мережі медіаструктур, підконтрольних Російській Федерації. Зокрема, провели обшуки в офісі «РИА Новости Украина» і затримали керівника видання Кирила Вишинського. Йому вручили повідомлення про підозру за статтею 111 Кримінального кодексу - державна зрада.

За даними слідства, на проведення підривної діяльності проти України Вишинський отримував щомісяця 53 тисячі євро. Видання публікувало матеріали, які виправдовують анексію Криму, а також на підтримку терористичних угруповань «ДНР» і «ЛНР».

Вишинський дав згоду на добровільну участь у процесі взаємного звільнення утримуваних в РФ і Україні осіб і на готовність до переміщення за межі України і 7 вересня прилетів в РФ разом з іншими особами за списком.

Як повідомлялось, у суботу, 7 вересня, між Україною та Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35. До України повернулися 11 незаконно засуджених у Росії співгромадян та 24 моряків, яких Росія захопила в районі Керченської протоки у листопаді 2018 року.

Президент Володимир Зеленський заявив, що другий етап обміну полоненими передбачає звільнення затриманих в Росії кримських татар.

Росія утримує на своїй території та в анексованому Криму ще 110 громадян України.



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