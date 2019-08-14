В Министерстве обороны Армении состоялось рабочее совещание в преддверие стартующих 24 сентября стратегических учений.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны, заседание прошло под председательством начальника Генштаба, генерал-лейтенанта Артака Давтяна, передает NEWS.am.

В совещании приняли участие представители различных ведомств и силовых структур, губернаторы и мэр Еревана.

Обсуждены вопросы координации действий государственных органов в ходе учений, подробно представлена программа учений, ее особенности и цели.

По завершении совещания начальник Генштаба дал соответствующие распоряжения и поручения.