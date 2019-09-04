Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова у рамках YES зустрілася з уповноваженим Міністерства закордонних справ Німеччини Міхаелем Зібертом, де вони обговорили процес звільнення ув'язнених Росією громадян України.

Про це вона написала в Facebook, передає Укрінформ.

"Висловила подяку за підтримку територіальної цілісності та суверенітету України та співпрацю з представником їх країни в ЄС... Обговорили питання щодо процесу звільнення громадян України, що відбулося 7 вересня та про наступні кроки, щодо звільнення наших громадян, які поки що перебувають в ув'язненні на територі", - написала Денісова.

Під час зустрічі вона висловила окрему подяку за співпрацю з громадянином Німеччини — Маркусом Едером — послом ЄС в РФ, який активно допомагав у розв'язанні проблем наших ув’язнених громадян, які були пов’язані зі станом здоров'я та наданням медичної допомоги.

За словами омбудсмена, під час зустрічі також обговорили питання міжнародної підтримки на всіх можливих рівнях.

Крім того, було підняте питання щодо майбутньої зустрічі президентів країн-учасниць “Нормандського формату”, що може дати ще один поштовх до скорішого звільнення всіх громадян України.