Украина заявила отвод председательствующему судье Апелляционного суда Амстердама в деле о возврате коллекции "скифского золота" из-за его работы на Россию.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства юстиции, передают Українськi Новини.

"Министерству юстиции стало известно о существовании обстоятельств, которые могут свидетельствовать о предвзятости председательствующего судьи, рассматривающего дело, что вызывает сомнение в его объективности в рассмотрении этого дела", - сказано в нем.

Так, судья Апелляционного суда Амстердама в течение нескольких лет осуществлял представительство интересов российской компании "Промнефтьстрой" в деле против компании "ЮКОС", а потому фактически защищал интересы Российской Федерации как основного интересанта в решении дела в пользу "Промнефтьстрой".

Кроме того, представительство интересов "Промнефтьстрой" судья осуществлял в тесном сотрудничестве с адвокатами, которые представляют интересы музеев аннексированного Россией Крыма.

По результатам рассмотрения того дела голландский суд признал, что банкротство "ЮКОСа" было сфабриковано российскими властями в нарушение фундаментальных принципов права.

6 июня текущего года Украина обратилась к судье с ходатайством о самоотводе и одновременно попросила отреагировать на это ходатайство до 11 сентября.

12 сентября секретарь суда сообщила представителям Украины, что председательствующий судья не видит оснований для самоотвода и 13 сентября Украина подала ходатайство об отводе судьи в Апелляционный суд Амстердама.

Как сообщали Українськi Новини, Апелляционный суд Амстердама (Нидерланды) отложил на 2020 год вынесение решения по апелляции музеев аннексированного Россией Крыма на решение о возврате Украине коллекции "скифского золота".

Суд Амстердама пообещал в июне вынести решение по возврату Украине "скифского золота".

Весной, 11 марта 2019, Апелляционный суд в Нидерландах начал рассмотрение апелляции по "скифскому золоту".

Ранее Нидерланды заявляли, что не планируют отдавать "золото скифов" ни Украине, ни Крыму.

Однако 14 декабря 2016 года Окружной суд Амстердама постановил вернуть Украине экспонаты крымских музеев, в частности, коллекцию "скифского золота".