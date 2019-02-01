Законодавці ухвалили за основу проект закону №1046 про концесію.

Відповідне рішення підтримали 293 народних депутати, передає кореспондент УНН.

Проект закону про концесію спрямований на удосконалення правового регулювання концесійної діяльності, що, своєю чергою, забезпечить можливість ефективного залучення вітчизняних та іноземних інвестицій в економіку України та розбудову інфраструктури, чіткий механізм вибору концесіонера та підготовку до реалізації якісних проектів на умовах концесії, що відповідатимуть міжнародній практиці.

Ухвалення закону, як очікують його ініціатори, дозволить збалансувати інтереси зацікавлених сторін, що має забезпечити умови для зростання обсягу залучених інвестицій для модернізації та створення нової інфраструктури та надання якісних суспільно значимих послуг.

Як передбачається, у концесію будуть передаватись аеропорти, порти і автомобільні дороги.

При цьому нардепи ухвалили рішення про скорочення на половину термінів підготовки законопроекти до другого читання. Попередньо парламентарі підтримали внесення законопроекту до порядку денного.

Нагадаємо, до 1 жовтня поточного року мають бути ухвалені закони про концесію, а також про оренду державного і комунального майна, заявив раніше Президент України Володимир Зеленський.