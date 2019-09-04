Росгвардия провела учения по пресечению массовых беспорядков в оккупированном Крыму

16:21 13.09.2019   Крым

В ходе внезапной проверки боевой готовности подразделения спецназа Росгвардии нейтрализовали в оккупированном Крыму условных террористов, а также пресекли массовые беспорядки и групповые нарушения общественного порядка.

Об этом сообщает пресс-служба так называемого "ГУ Росгвардии" по оккупированном Крым и Севастополю, передает Флот 2017

«Проведены мероприятия по противодействию террористическим угрозам вблизи охраняемых объектов. Подразделениями спецназа Росгвардии с использованием специальной техники отработаны практические действия по нейтрализации условных террористов и пресечению массовых беспорядков и групповых нарушений общественного порядка», - говорится в сообщении.

Оккупанты провели оповещение и сбор личного состава Росгвардии, для руководства силами и средствами Росгвардии была развернута система управления.

В «главке» отметили хорошую слаженность и высокую выучку личного состава так называемого «крымского управления Росгвардии».

Напомним, Росгвардия создана 5 апреля 2016 года для борьбы с терроризмом и организованной преступностью в тесном контакте с МВД России. Кроме внутренних войск МВД России, в новую структуру вошли полицейские подразделения специального назначения – ОМОН и СОБР, а также вневедомственная охрана. Силовое ведомство имеет широкие полномочия: право стрелять без предупреждения, применять бронетехнику, водометы. Руководство деятельностью Федеральной службы войск национальной гвардии осуществляет исключительно Президент РФ.

В СМИ уже распространено название Росгвардии - «опричнина Путина». По мнению экспертов, данная силовая структура необходима Путину для подавления и разгона мирных акций протеста.

Главный объект охраны Росгвардии в оккупированном Крыму – Керченский мост

 



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