Росгвардия провела учения по пресечению массовых беспорядков в оккупированном Крыму
|16:21 13.09.2019
|Крым
В ходе внезапной проверки боевой готовности подразделения спецназа Росгвардии нейтрализовали в оккупированном Крыму условных террористов, а также пресекли массовые беспорядки и групповые нарушения общественного порядка.
Об этом сообщает пресс-служба так называемого "ГУ Росгвардии" по оккупированном Крым и Севастополю, передает Флот 2017.
«Проведены мероприятия по противодействию террористическим угрозам вблизи охраняемых объектов. Подразделениями спецназа Росгвардии с использованием специальной техники отработаны практические действия по нейтрализации условных террористов и пресечению массовых беспорядков и групповых нарушений общественного порядка», - говорится в сообщении.
Оккупанты провели оповещение и сбор личного состава Росгвардии, для руководства силами и средствами Росгвардии была развернута система управления.
В «главке» отметили хорошую слаженность и высокую выучку личного состава так называемого «крымского управления Росгвардии».
Напомним, Росгвардия создана 5 апреля 2016 года для борьбы с терроризмом и организованной преступностью в тесном контакте с МВД России. Кроме внутренних войск МВД России, в новую структуру вошли полицейские подразделения специального назначения – ОМОН и СОБР, а также вневедомственная охрана. Силовое ведомство имеет широкие полномочия: право стрелять без предупреждения, применять бронетехнику, водометы. Руководство деятельностью Федеральной службы войск национальной гвардии осуществляет исключительно Президент РФ.
В СМИ уже распространено название Росгвардии - «опричнина Путина». По мнению экспертов, данная силовая структура необходима Путину для подавления и разгона мирных акций протеста.
Главный объект охраны Росгвардии в оккупированном Крыму – Керченский мост
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