Міжнародний арбітражний суд у Гаазі відмовив Росії перегляді питання про юрисдикцію «Кримської» справи за позовом ПриватБанку.

Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна», передає hromadske.

Нагадаємо, що Гаазький арбітраж ухвалив рішення на користь державного ПриватБанку 15 лютого 2019 року. Тоді постійна палата третейського суду в Гаазі підтвердила свою юрисдикцію у позові ПриватБанку проти Росії, у якому український банк вимагає відшкодувати 1 мільярд доларів за втрачене через анексію Криму майно та активи.

Водночас Гаазький арбітраж переніс ухвалення рішення щодо розміру компенсації, яку Росія має виплатити ПриватБанку, на наступні етапи слухань цієї справи.

1 березня стало відомо, що Гаазький арбітраж став на сторону Нафтогазу у судовому спорі проти Росії за втрачені Нафтогазом активів через анексію Криму. Сума збитків, яку в Нафтогазі очікують компенсувати відповідно до рішення арбітражу, може скласти до 8 мільярдів доларів.

Зазначимо, що це вже не перша справа, яку виграла Україна та українські компанії у Росії в Гаазькому арбітражі проти Росії за втрачене внаслідок анексії Криму майно. Зокрема, позитивне рішення арбітраж виніс у справі Ігоря Коломойського та компаній, що йому належать.

Нагадаємо, що Третейський суд у Гаазі зобов'язав Російську Федерацію відшкодувати низці українських компаній збитки за анексію Криму. Зокрема, мова йшла про суму у 159 мільйонів доларів. Росію визнали відповідальною за порушення прав українських інвесторів, починаючи з 21 березня 2014 року, коли Володимир Путін підписав указ про анексію Криму. Позов проти Росії подавали 18 українських компаній, а також одна фізична особа.