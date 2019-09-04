Україна передала Росії списки для нового обміну
|14:31 13.09.2019
|Крым
Українська сторона вже підготувала і передала списки утримуваних в Росії громадян України для обміну, повідомила український омбудсмен Людмила Денісова.
«Списки громадян України, які перебувають на території Росії і в окупованому Криму, ми вже підготували і передали», — сказала вона Інтерфаксу в кулуарах 16-й щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES), передає НВ.
Раніше, виступаючи на цьому форумі, президент України Володимир Зеленський заявив, що українська сторона готує нові списки на наступний етап обміну утримуваних осіб з Росією.
«Зараз ми говоримо про наступний етап після наших політв'язнів, моряків. Відверто скажу, що ми готуємо інші списки і очікуємо наступного етапу обміну», — сказав він.
Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков після цього повідомив, що в Кремлі не виключають можливість нового обміну утримуваними особами з Україною, проте для цього потрібна «копітка і розтягнута у часі робота».
Він додав, що Кремлю «набагато більше імпонують слова, які ми чули з Києва про те, що там готується детальна дорожня карта щодо виконання зобов’язань української сторони щодо імплементації Мінських домовленостей».
7 вересня між Україною і Росією відбувся обмін утримуваними особами 35 на 35.
НВ є партнером форуму Ялтинської Європейської Стратегії та веде онлайн-трансляцію заходів, які проходять у рамках YES.
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Україна передала Росії списки для нового обміну
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