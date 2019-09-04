Україна передала Росії списки для нового обміну
|14:07 13.09.2019
|Крым
Українська сторона вже підготувала і передала списки утримуваних у Росії громадян України, повідомила український омбудсмен Людмила Денисова.
Новина доповнюється передає НВ.
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