Кремль негативно сприйняв заклик президента України Володимира Зеленського до Заходу продовжити політику санкцій щодо Росії.

Про це в п’ятницю заявив журналістам прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає кореспондент УНН.

“Негативно (сприйняті слова Зеленського в Кремлі — ред.). Ми всі знаємо, є вже набір тез, може бути вони вже стали тривіальними, але цей набір вже неодноразово довів свою правоту”, — заявив Пєсков.

За його словами, “санкції — це двосічна зброя, не приносить нікому користі, не допомогло вирішити проблему, суперечить міжнародному праву, розмиває норми міжнародного права і в цілому не несе нічого хорошого — ні тим країнам, проти кого оголошують санкції, ні тим країнам, які оголошують санкції”.

Нагадаємо, раніше сьогодні виступаючи на 16-й щорічній зустрічі YES, Президент України Володимир Зеленський звернувся до міжнародних партнерів із закликом зберегти санкції проти росіян до відновлення миру в Україні.