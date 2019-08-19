Кремль не оцінив слова Зеленського про санкції
|15:41 13.09.2019
|Россия
Кремль негативно сприйняв заклик президента України Володимира Зеленського до Заходу продовжити політику санкцій щодо Росії.
Про це в п’ятницю заявив журналістам прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає кореспондент УНН.
“Негативно (сприйняті слова Зеленського в Кремлі — ред.). Ми всі знаємо, є вже набір тез, може бути вони вже стали тривіальними, але цей набір вже неодноразово довів свою правоту”, — заявив Пєсков.
За його словами, “санкції — це двосічна зброя, не приносить нікому користі, не допомогло вирішити проблему, суперечить міжнародному праву, розмиває норми міжнародного права і в цілому не несе нічого хорошого — ні тим країнам, проти кого оголошують санкції, ні тим країнам, які оголошують санкції”.
Нагадаємо, раніше сьогодні виступаючи на 16-й щорічній зустрічі YES, Президент України Володимир Зеленський звернувся до міжнародних партнерів із закликом зберегти санкції проти росіян до відновлення миру в Україні.
Ще на цю тему:
Бюджет Газпрома "трещит по швам": только на трубопроводы не хватает 427 миллиардов рублей
Жан-Ив Ле Дриан: "О снятии санкций с России пока говорить рано"
Правительство РФ разрешило МФО не раскрывать полную информацию о владельцах под санкциями
Санкции: "ГАЗ" собрался сократить рабочую неделю и зарплаты
Великобританія ввела нові санкції проти Росії через підводну загрозу
Британія заборонила продавати Росії підводні апарати
Минфин США запретит давать кредиты России и участвовать в размещении ее суверенных валютных облигаций