У Кремлі прокоментували повернення Україні затриманих кораблів
|15:21 13.09.2019
|Крым
На російсько-українських переговорах з обміну утримуваними особами питання про передачу українській стороні захоплених в Керченській протоці кораблів порушувалося.
Про це журналістам повідомив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає УНН з посиланням на ТАСС.
“Ні, це питання не порушувалося”, — сказав він.
При цьому Пєсков заявив, що не готовий коментувати умови, за яких Росія готова буде повернути кораблі.
“Не готовий зараз з вами обговорювати цю тему, судячи з усього, в рамках тих контактів, які мають місце між Москвою і Києвом це питання має бути підняте, — сказав представник Кремля. — Коли воно буде підняте, воно буде розглянуте”.
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