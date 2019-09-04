На російсько-українських переговорах з обміну утримуваними особами питання про передачу українській стороні захоплених в Керченській протоці кораблів порушувалося.

Про це журналістам повідомив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає УНН з посиланням на ТАСС.

“Ні, це питання не порушувалося”, — сказав він.

При цьому Пєсков заявив, що не готовий коментувати умови, за яких Росія готова буде повернути кораблі.

“Не готовий зараз з вами обговорювати цю тему, судячи з усього, в рамках тих контактів, які мають місце між Москвою і Києвом це питання має бути підняте, — сказав представник Кремля. — Коли воно буде підняте, воно буде розглянуте”.