Україна із 2019 року безпосередньо закуповуватиме Javelin – Міноборони
|15:01 13.09.2019
|Украина
Министерство обороны Украины будет закупать противотанковые ракетные комплексы Javelin по прямой программе в США с этого года.
Об этом в ответе на информационный запрос УНН сообщили в Минобороны.
"Министерством обороны Украины, начиная с 2019 года, запланированы прямые закупки противотанковых ракетных комплексов производства США Javelin и ракет к ним по программе правительства США FMS (Программа продажи вооружения и военной техники вооруженным силам иностранных государств - ред.)", - сообщили в министерстве.
В Минобороны добавили, что вопросы контроля за применением Украины Javelin со стороны США является засекреченным. В то же время, в Министерстве обороны подчеркнули, что вооружение и военная техника закупается только у стран-партнеров.
Напомним, ранее американские дипломаты заявляли, что Украина выражала заинтересованность в приобретении большего количества ракетных коплексов Javelin.
В то же время, в марте 2019 года Пентагон не подтверждал наличие действующих программ между Украиной и США на поставку данного вида вооружения, хотя и не исключал возможность ее появления.
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