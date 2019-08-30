Прозападные партии Грузии призвали отказаться от коалиции с Иванишвили
|14:41 13.09.2019
|Грузия
Партии «Европейская Грузия» и «Свободные демократы» призывают прозападные оппозиционные силы громко заявить, что они не намерены вступать в коалицию с Бидзиной Иванишвили после выборов 2020 года.
С соответствующим заявлением на специальном брифинге выступили Гиги Угулава, Гига Бокерия и Сандро Барамидзе, передает Грузия Online.
«Главный запрос, главный призыв и главное требование нашего общества – это перемены. Иванишвили должен уйти так, чтобы не оставить после себя хаоса. С этой целью мы хотим предложить нашим коллегам из оппозиционных партий и перед выборами четко заявить нашим избирателям, что после выборов мы не сформируем правительства «Мечты» Иванишвили. Мы разрушим монополию власти Иванишвили – монополию в судах, в прокуратуре, в СМИ», — заявил Гиги Угулава.
В оппозиции уверены, что самостоятельно ныне правящая партия не сможет набрать и 50% голосов. «Это сделает возможным избавиться от власти Иванишвили и «Грузинской мечты» без волнений и хаоса», — добавил он. По словам политика, они готовы к консультациям по данному вопросу с прозападными партиями, и в случае необходимости, к началу работы над текстом соответствующего меморандума.
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