Партии «Европейская Грузия» и «Свободные демократы» призывают прозападные оппозиционные силы громко заявить, что они не намерены вступать в коалицию с Бидзиной Иванишвили после выборов 2020 года.

С соответствующим заявлением на специальном брифинге выступили Гиги Угулава, Гига Бокерия и Сандро Барамидзе, передает Грузия Online.



«Главный запрос, главный призыв и главное требование нашего общества – это перемены. Иванишвили должен уйти так, чтобы не оставить после себя хаоса. С этой целью мы хотим предложить нашим коллегам из оппозиционных партий и перед выборами четко заявить нашим избирателям, что после выборов мы не сформируем правительства «Мечты» Иванишвили. Мы разрушим монополию власти Иванишвили – монополию в судах, в прокуратуре, в СМИ», — заявил Гиги Угулава.



В оппозиции уверены, что самостоятельно ныне правящая партия не сможет набрать и 50% голосов. «Это сделает возможным избавиться от власти Иванишвили и «Грузинской мечты» без волнений и хаоса», — добавил он. По словам политика, они готовы к консультациям по данному вопросу с прозападными партиями, и в случае необходимости, к началу работы над текстом соответствующего меморандума.