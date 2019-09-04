США дали близько мільйона доларів на обладнання для мовлення на Крим і Донбас – представник Держдепартаменту
|14:21 13.09.2019
|Крым
Сполучені Штати Америки виділили близько мільйона доларів на телерадіомовне устаткування, яке допоможе передавати український телесигнал на територію анексованого Криму і непідконтрольну Києву частину Донбасу.
Про це заявив заступник помічника державного секретаря США Джордж Кент, повідомляє Радіо Свобода.
«USAID підтримав зусилля наших українських партнерів, вклавши майже мільйон доларів у високопрофесійне телерадіомовне обладнання, яке забезпечить якісний український контент для більш ніж чотирьох мільйонів жителів на півдні і сході України, включаючи близько двох мільйонів громадян, які зараз не мають доступу до ефірного українського мовлення», – сказав Кент 13 вересня в Києві на пресконференції, присвяченій розширенню українського телемовлення на окупованих територіях.
За словами голови відділу телебачення і радіомовлення Концерну РРТ Леоніда Семенченка, Україна вже встановила чотири передавачі.
«У червні цього року вже отримано чотири сучасних цифрових передавачі виробництва німецької компанії. Така міжнародна технічна допомога є вагомим внеском для розвитку саме державної мережі цифрового телебачення на лінії розмежування в Донецькій і Луганській областях і на адмінкордоні з АР Крим», – розповів він.
Кримська правозахисна група за підсумками вересневого моніторингу встановила, що мінімум у 10 населених пунктах на півночі півострова український радіосигнал повністю заблокований.
Росія припинила мовлення українських ЗМІ на контрольованих нею територіях України – в анексованому Криму і на окупованій частині Донбасу. Українські засоби масової інформації шукають можливості доносити свій сигнал до аудиторії на непідконтрольною Києву території.
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