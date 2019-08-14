Авіакомпанія SkyUp вирішила запустити рейс «Запоріжжя - Шарджа (ОАЕ)» з 25 жовтня.

Про це йдеться в повідомленні комунального підприємства «Міжнародний аеропорт «Запоріжжя, передає Главком.



Виконання рейсу почнеться з 25 жовтня 2019 року.



Вартість квитків стартує від 3 207 гривень.



Також авіакомпанія має намір запустити регулярні рейси з Києва до Харкова і Запоріжжя і зі Львова до Харкова до кінця жовтня.



Авіакомпанія SkyUp розпочала роботу з квітня 2018 року.



Вона є дочірнім підприємством туристичного оператора Join Up.



Авіакомпанію було зареєстровано в червні 2017 року.