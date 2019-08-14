Лоукостер SkyUp вирішила запустити рейс «Запоріжжя - Шарджа» з 25 жовтня
|14:01 13.09.2019
|Украина
Авіакомпанія SkyUp вирішила запустити рейс «Запоріжжя - Шарджа (ОАЕ)» з 25 жовтня.
Про це йдеться в повідомленні комунального підприємства «Міжнародний аеропорт «Запоріжжя, передає Главком.
Виконання рейсу почнеться з 25 жовтня 2019 року.
Вартість квитків стартує від 3 207 гривень.
Також авіакомпанія має намір запустити регулярні рейси з Києва до Харкова і Запоріжжя і зі Львова до Харкова до кінця жовтня.
Авіакомпанія SkyUp розпочала роботу з квітня 2018 року.
Вона є дочірнім підприємством туристичного оператора Join Up.
Авіакомпанію було зареєстровано в червні 2017 року.
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