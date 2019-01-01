Состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова с президентом Парламентской Ассамблеи Совета Европы Лилиан Мори Паскье, находящейся с официальным визитом в Азербайджане.

Как сообщили SalamNews в пресс-службе МИД Азербайджана, во время встречи М.Паскье высоко оценив прием со стороны Президента Азербайджана Ильхама, отметила, что провела плодотворные обсуждения с Президентом Азербайджана и спикером парламента страны по поводу текущего состояния отношений с Азербайджаном в рамках организации, текущем уровне и перспективах сотрудничества между Азербайджаном и ПАСЕ.

В свою очередь, подчеркнув значимость взаимного плодотворного сотрудничества между Азербайджаном и ПАСЕ, Э.Мамедъяров отметил, что Азербайджан заинтересован в продолжении сотрудничества с ПАСЕ и его институтами.