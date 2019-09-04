Президент Естонії привітала визволених українців, але нагадала про окупацію Криму

13:01 13.09.2019   Крым

Президент Естонії Керсті Кальюлайд привітала визволення режисера Олега Сенцова та інших незаконно утримуваних Росією українців, проте наголосила, що це лише перший крок.

Про це вона зазначила під час виступу на 16-ій щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES), повідомляє кореспондент  Укрінформ.

“Багато хто з нас був вражений, побачивши тут Сенцова. Я писала хештеги “Звільнити Сенцова”, зараз це відбулося, дуже приємно. Ми повинні не забувати, що це перший крок, але попереду марафон 42 км”, - підкреслила Кальюлайд.

Президент Естонії нагадала, зокрема, що Крим залишається під окупацією, і "це питання треба вирішувати”.

Вона також наголосила, що для цього потрібне “стратегічне терпіння”.

У цьому зв'язку Кальюлайд нагадала, що країни Балтії були окуповані 50 років, доки здобули свободу.

Як повідомлялося, 7 вересня між Україною та Росією відбувся обмін утримуваними особами у форматі "35 на 35". До України повернулися 11 незаконно засуджених у Росії українців, а також 24 моряки, яких Росія захопила у районі Керченської протоки у листопаді 2018 року.



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