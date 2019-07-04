По словам президента Владимира Зеленского, самая сложная ситуация в Украине сейчас с возвращением оккупированного Крыма. Но у его команды есть идеи для возвращения оккупированного полуострова.

Об этом Зеленский заявил на форуме Ялтинской европейской стратегии YES, сообщает корреспондент ATR.

«Самая сложная ситуация у нас будет с возвращением Крыма. У нас есть несколько форматов, у нас есть несколько идей, но я не могу вам об этом рассказать. Слишком рано. <...> Я жду встречи с президентом США. Мы обдумываем модель. <...> Мы будем бороться, чтобы вернуть Крым. И не только на словах», — отметил он.

Также корреспондент ATR сообщил, что на форуме присутствует освобожденный из российской колонии Олег Сенцов. Он показал банку с желтой и синей полосами, которую провозил с собой 5 лет в неволе, и заявил, что хотел бы наполнить ее бирками других освобожденных украинцев. Эту банку он передал Владимиру Зеленскому с просьбой наполнить ее как можно быстрее.

Как сообщал ATR, 7 сентября состоялось взаимное освобождение граждан Украины и РФ. В Украину в рамках освобождения прибыли 35 украинцев — 24 военнопленных моряка и 11 политзаключенных. Из 35 украинцев был освобожден только один крымский татарин — Эдем Бекиров.