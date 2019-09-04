Готуємо списки: Зеленський анонсував наступний етапу обміну полоненими з РФ
|11:12 13.09.2019
|Крым
У п’ятницю, 13 вересня, президент Володимир Зеленський анонсував наступний етап обміну полоненими між Україною і РФ.
Про це він сказав на 16-й Щорічній зустрічі Ялтинської Європейської стратегії (YES) Щастя зараз. Нові підходи для миру у кризу у Києва, передає Інтерфакс-Україна.
«Зараз ми говоримо про наступний етап після наших політв'язнів, моряків. Відверто скажу, що ми готуємо інші списки і очікуємо наступного етапу обміну», — заявив глава держави.
У той же час, про які терміни йдеться, Зеленський не уточнив.
Нагадаємо, 7 вересня між Україною і Росією відбувся паралельний обмін полоненими у форматі 35 на 35.
В Україну повернулися 24 моряка, захоплених Росією у районі Керченської протоки, Олег Сенцов, Павло Гриб, Володимир Балух та інші політв'язні.
Ще на цю тему:
Гаазький арбітраж відмовив РФ у перегляді юрисдикції справи про відшкодування збитків ПриватБанку за анексію Криму
У Кремлі прокоментували повернення Україні затриманих кораблів
Україна передала Росії списки для нового обміну
США дали близько мільйона доларів на обладнання для мовлення на Крим і Донбас – представник Держдепартаменту
Україна передала Росії списки для нового обміну
Зеленський про спроби країн Заходу зняти санкції з РФ: "Ви втрачаєте гроші. Ми втрачаємо людей!"
Украина начала переговоры по возвращению захваченных Россией кораблей ВМС – моряк Гриценко
Звільнені моряки готові повторити прохід через Керченську протоку