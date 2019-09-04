У п’ятницю, 13 вересня, президент Володимир Зеленський анонсував наступний етап обміну полоненими між Україною і РФ.

Про це він сказав на 16-й Щорічній зустрічі Ялтинської Європейської стратегії (YES) Щастя зараз. Нові підходи для миру у кризу у Києва, передає Інтерфакс-Україна.

«Зараз ми говоримо про наступний етап після наших політв'язнів, моряків. Відверто скажу, що ми готуємо інші списки і очікуємо наступного етапу обміну», — заявив глава держави.

У той же час, про які терміни йдеться, Зеленський не уточнив.

Нагадаємо, 7 вересня між Україною і Росією відбувся паралельний обмін полоненими у форматі 35 на 35.

В Україну повернулися 24 моряка, захоплених Росією у районі Керченської протоки, Олег Сенцов, Павло Гриб, Володимир Балух та інші політв'язні.