Стремясь привлечь иностранные инвестиции в Грецию, правительство планирует пойти по стопам других европейских стран, введя дополнительные стимулы, в том числе предложение о предоставлении гражданства тем, кто приобретает недвижимость стоимостью не менее 2 миллионов евро.

Также, план предусматривает, что потенциальные инвесторы, имеющие право на греческое гражданство, могут поручить постоянный вид на жительство в Греции, приобретя недвижимость (один или несколько объектов) стоимостью не менее 500 000 евро и ежегодно выплачивая не менее 50 000 евро в качестве эксплуатационных расходов, передают Русские Афины.



План реализуется в то время, когда многие инвесторы за пределами Европейского Союза ищут новые направления для покупки недвижимости из-за предстоящего Brexitа.



Чтобы избежать случаев мошенничества, план предусматривает серию проверок.

Чтобы получить гражданство, стоимость недвижимости должна быть полностью выплачена на момент подписания договора купли-продажи.



Сумма будет выплачена путем скрещенного чека или банковского перевода на счет получателя. Счет должен находится в греческом банке или кредитной организации, контролируемой Банком Греции.



Кроме того, правительство планирует установить ограничение на количество натурализаций, допускаемых каждый год - по сообщениям, речь идет о 200.

Также, правительство также рассматривает перспективу предоставления стимулов физическим и юридическим лицам для выбора Греции в качестве места, где будет облагаться их доход.



Новые стимулы будут добавлены к уже существующей программе «Золотая виза», которая была введена в 2013 году.



Вместо предоставления гражданства программа «Золотая виза» предлагает пятилетний вид на жительство для граждан стран, не входящих в Европейский Союз, которые приобретают недвижимость в Греции на сумму не менее 250 000 евро.



В марте программа «Золотая виза» была расширена и теперь включает в себя покупку акций и облигаций.





