Греция будет продавать гражданство инвесторам

12:41 13.09.2019   Греция

Стремясь привлечь иностранные инвестиции в Грецию, правительство планирует пойти по стопам других европейских стран, введя дополнительные стимулы, в том числе предложение о предоставлении гражданства тем, кто приобретает недвижимость стоимостью не менее 2 миллионов евро.

Также, план предусматривает, что потенциальные инвесторы, имеющие право на греческое гражданство, могут поручить постоянный вид на жительство в Греции, приобретя недвижимость (один или несколько объектов)  стоимостью не менее 500 000 евро и ежегодно выплачивая не менее 50 000 евро в качестве эксплуатационных расходов, передают Русские Афины.

План реализуется в то время, когда многие инвесторы за пределами Европейского Союза ищут новые направления для покупки недвижимости из-за предстоящего Brexitа.

Чтобы избежать случаев мошенничества, план предусматривает серию проверок. 

Чтобы получить гражданство, стоимость недвижимости должна быть полностью выплачена на момент подписания договора купли-продажи.

Сумма будет выплачена путем скрещенного чека или банковского перевода на счет получателя. Счет должен находится в греческом банке или кредитной организации, контролируемой Банком Греции.

Кроме того, правительство планирует установить ограничение на количество натурализаций, допускаемых каждый год - по сообщениям, речь идет о 200.

Также, правительство также рассматривает перспективу предоставления стимулов физическим и юридическим лицам для выбора Греции в качестве места, где будет облагаться их доход.

Новые стимулы будут добавлены к уже существующей программе «Золотая виза», которая была введена в 2013 году.

Вместо предоставления гражданства программа «Золотая виза» предлагает пятилетний вид на жительство для граждан стран, не входящих в Европейский Союз, которые приобретают недвижимость в Греции на сумму не менее 250 000 евро.

В марте программа «Золотая виза» была расширена и теперь включает в себя покупку акций и облигаций.



 



Ще на цю тему:

09:51 05.09.2019
На грецькому острові мігранти влаштували бійку, поліція застосувала сльозогінний газ
09:30 03.09.2019
Глава МЗС Греції назвав Туреччину порушником спокою у регіоні
09:41 30.08.2019
Новий прем'єр Греції хоче переговорів з Німеччиною про виплату репарацій
16:40 23.08.2019
В Греции заявили, что вышедший из Гибралтара иранский танкер не идет в их страну
15:41 16.08.2019
Турецькі розвідувальні літаки 33 рази порушили повітряний простір Греції
18:20 13.08.2019
Північна Македонія заборонила використання символу македонців на виконання угоди з Грецією
15:58 29.07.2019
Прем’єр Греції назвав завершення турецької окупації Кіпру головним пріоритетом
20:20 26.07.2019
Грецький острів пропонує житло і 18 тисяч євро родинам, що на ньому оселяться
14:46 23.07.2019
Новое правительство Греции получило вотум доверия парламента
10:00 22.07.2019
Північна Македонія сподівається на підтримку нової влади Греції
10:02 09.07.2019
У Греції призначили новий уряд
17:40 04.07.2019
Греция не будет запрещать швартовку российских военных кораблей в своих портах
Новини
Азербайджан Азербайджан
13:41 13.09.2019
Глава МИД Азербайджана встретился с президентом ПАСЕ
18:15 12.09.2019
Азербайджан может получить статус наблюдателя в организации Договора о коллективной безопасности
12:20 06.09.2019
Начались совместные учения Азербайджана и Турции
13:41 05.09.2019
Азербайджан примет участие в заседаниях ПАСЕ
Всі новини країни
Армения Армения
10:00 12.09.2019
В Армении ТАСС обвинили в развязывании информационной войны / Фото
09:00 12.09.2019
ЮВО: Снайперы российской военной базы в Армении уничтожили условного противника в горах
14:41 11.09.2019
Армению затрясло на 4,7 балла
10:50 11.09.2019
Премьер-министр Армении заявил о сокращении внешнего долга страны
Всі новини країни
Болгария Болгария
08:32 13.09.2019
Прокуратура Болгарії опублікувала записку звинуваченого у шпигунстві на РФ
10:45 12.09.2019
Шпионский скандал в Болгарии: задержано восемь человек
18:40 11.09.2019
Болгарія на 10 років закрила в'їзд російському олігарху, причетному до війни проти України
08:50 11.09.2019
Болгарія офіційно обвинуватила лідера проросійського руху в шпигунстві
Всі новини країни
Греция Греция
12:41 13.09.2019
Греция будет продавать гражданство инвесторам
11:50 11.09.2019
В Греции откроют 2 новых лагеря для мигрантов
20:15 10.09.2019
На греческой военно-морской базе кража: украли военную технку
11:45 10.09.2019
Прем'єр Греції закликав Ердогана не погрожувати Європі біженцями
Всі новини країни
Грузия Грузия
14:41 13.09.2019
Прозападные партии Грузии призвали отказаться от коалиции с Иванишвили
15:45 12.09.2019
В Грузии открылась 15-я Конференция стран Черного моря
14:15 12.09.2019
Президент парламентской ассамблеи НАТО встретится с руководством Грузии, посетит границу с Южной Осетией
13:30 12.09.2019
ЕС отреагировал на ситуацию в Грузии на заседании Постоянного совета ОБСЕ
Всі новини країни
Молдова Молдова
09:31 13.09.2019
Утилізація зброї у Придністров'ї має проводитися за підтримки України - МЗС Молдови
13:15 12.09.2019
Прем'єр Молдови сказала, без чого неможливо врегулювати Придністровський конфлікт
09:30 12.09.2019
Для подготовки к ликвидации российских боеприпасов в Приднестровье потребуется более года
19:40 11.09.2019
Молдова наполягає на виведенні російських військ з Придністров'я
Всі новини країни
Россия Россия
15:41 13.09.2019
Кремль не оцінив слова Зеленського про санкції
09:51 13.09.2019
Росія заявила про закінчення війни в Сирії
21:00 12.09.2019
Просвязьбанку передадут еще 40 млрд рублей кредитов оборонки
20:40 12.09.2019
ЮВО: Снайперы применили новые способы поражения цели, а мотострелки форсировали водные преграды
Всі новини країни
Румыния Румыния
11:41 13.09.2019
У Данії найдорожчий хліб в ЄС, у Румунії - найдешевший
16:40 11.09.2019
У Румунії стартували міжнародні навчання Platinum Eagle-2019/2
09:21 05.09.2019
Riverine-2019: у Міноборони розповіли деталі військових навчань з Румунією
20:00 04.09.2019
В Румынии спустили на воду второй корвет для ВМС Пакистана / Видео
Всі новини країни
Турция Турция
15:00 12.09.2019
На складі боєприпасів турецької армії на півночі Кіпру стався вибух
10:30 12.09.2019
Осенью Турция проведет первые морские испытания собственной противокорабельной ракеты
13:41 11.09.2019
Анкара готова к развитию торговли с США
21:20 10.09.2019
Российский ракетный крейсер "Маршал Устинов" прибыл в Александрию
Всі новини країни
Украина Украина
17:21 13.09.2019
Денісова обговорила звільнення політв'язнів РФ із німецьким омбудсменом
17:01 13.09.2019
Украина заявила отвод судье в деле о "скифском золоте" из-за его работы на Россию
16:47 13.09.2019
Рада ухвалила у першому читанні законопроект про концесію
16:21 13.09.2019
Росгвардия провела учения по пресечению массовых беспорядков в оккупированном Крыму
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд